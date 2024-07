De'Longhi, il condizionatore portatile costa pochissimo: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Niente lavori di installazione; lo porti in giro con te per casa e raffreschi velocemente tutte le stanze con un consumo energetico ridotto rispetto a quelli da installare a muro. Questi i vantaggi che i condizionatori portatili garantiscono a chi decide di acquistarne uno.

Basta prendere, ad esempio, il Pinguino PAC EM90 di De’Longhi per accorgersi di quanto questi elettrodomestici siano in grado di migliorare la nostra vita: con un solo dispositivo si è in grado di raffrescare tutta la propria abitazione, in maniera semplice ed efficiente, senza esser costretti a effettuare lavori di alcun genere in casa. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, lo paghi davvero pochissimo: un risparmio di centinaia di euro che lo rende conveniente come non mai.

DeLonghi Pinguino PAC EM90 condizionatore portatile

Condizionatore portatile al minimo storico: sconto e prezzo finale

Un’offerta imperdibile, quella garantita oggi da Amazon sul condizionatore portatile top di gamma di De’Longhi. Il Pinguino PAC EM90 può essere acquistato con uno sconto del 36% sul listino al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi lo paghi 432 euro anziché 675,99 euro del costo di listino. Il risparmio è considerevole: il climatizzatore dello storico marchio italiano costa oltre 240 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

De’Longhi Pinguino PAC EM90 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Efficiente e versatile, il condizionatore portatile De’Longhi in offerta oggi su Amazon diventerà ben presto il vostro "amico del cuore" nelle calde giornate estive. Bastano pochi minuti per raffrescare la stanza all’interno della quale si trova, permettendoti di trascorrere ore in una frescura rigenerante.

Pratico e semplice da utilizzare, il Pinguino PAC EM90 ha tutto ciò di cui hai bisogno per passare un’esate senza soffrire eccessivamente il caldo. Le due velocità di ventilazione ti permetteranno di raffrescare in fretta la stanza e mantenere a lungo la temperatura desiderata. In alternativa, puoi anche scegliere di utilizzarlo esclusivamente in modalità ventilazione o in modalità deumidificatore. Grazie alla potenza di raffrescamento di 9800 BTU sarà possibile far velocemente scendere la temperatura in casa nel giro di pochi minuti anche in stanze di medie e grandi dimensioni.

Per controllarne le funzionalità sarà possibile utilizzare sia il pannello di controllo nella parte alta dell’elettrodomestico, sia il telecomando incluso nella confezione. In qualunque punto della casa ti toverai potrai così scegliere una delle modalità di funzionamento, impostare la temperatura preferita o l’accensione con timer. Una funzionalità particolarmente utile, quest’ultima, nel caso in cui vorrai tornare a casa e trovarla già raffrescata.

