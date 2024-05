DeLonghi, la macchina caffè espresso costa pochissimo: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Dotata di una pompa di livello professionale, di un macinacaffè incorporato e funzioni per regolare alla perfezione ogni singolo aspetto dell’estrazione del caffè, la De’Longhi La Specialista Arte è la macchina espresso che fa al caso vostro se ritenete che preparare un buon caffè sia – in qualche modo – paragonabile a un’arte.

Ma questa non è che la punta dell’iceberg. Disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie a un’offerta mai vista prima d’ora, la macchina caffè espresso dello storico marchio italiano permette di preparare anche bevande a base di latte, calde e fredde, e tè, tisane e infusi di ogni genere grazie al montalatte manuale. Insomma, un elettrodomestico completo con il quale bere delle ottime bevande a colazione – o in qualunque altro momento della giornata.

Macchina caffè espresso De’Longhi a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Convenienza doppia, per chi decide di approfittare della promozione odierna sulla macchina da caffè espresso dello storico marchio italiano. Oltre a poter approfittare di uno sconto che permette di risparmiare centinaia di euro, avrete la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria.

La De’Longhi La Specialista Arte è infatti disponibile con uno sconto del 38% e prezzo crollato al punto più basso di sempre su Amazon. Comprandola ora la si paga 498,98 euro anziché 799,99 euro come da prezzo suggerito dal produttore italiano. I conti sono semplici: chi la acquista adesso risparmia ben 300 euro.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare in 5 rate a tasso 0. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere questa modalità in fase di check-out e approfittare di un ulteriore vantaggio. In questo modo, la macchina caffè espresso professionale costa 99,80 euro al mese per 5 mesi.

De’Longhi La Specialista Arte scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Personalizzazione. Questo lo slogan che sembrano aver seguito i tecnici e gli ingegneri De’Longhi nella progettazione e realizzazione della macchina caffè espresso in offerta oggi su Amazon. La Specialista Arte, come detto, permette di utilizzare caffè in chicchi, così che possiate scegliere la vostra miscela preferita. Il macinacaffè, a sua volta, offre 8 diversi livelli di macinatura, oltre a fornire una dose esatta di caffè per una o due tazzine. Sarete poi in grado di personalizzare intensità e lunghezza del caffè, così da estrarlo esattamente come piace a voi.

Il sistema MyLatteArt, invece, consente di montare una sofficissima schiuma di latte degna del tuo bar di fiducia. In questo modo potrai preparare ogni tipologia di bevanda a base di latte – dai cappuccini al latte macchiato, passando per latte caldo – oltre a tè e infusi per le pause pomeridiane di fronte al caminetto.

Utilizzarla, poi, è semplicissimo. Nel pannello centrale, infatti, troverete tutti i comandi per un caffè a regola d’arte. Potrai optare per una delle tre ricette preimpostate e già disponibili oppure scegliere di personalizzarle e adattarle ai tuoi gusti personali. Il manometro centrale, invece, mostra il livello di pressione della pompa, così da conoscere sempre qual è il miglior momento per avviare l’estrazione.

