Macchina caffè espresso a prezzo mai visto: è l'affare del giorno

Un caffè che si avvicina in maniera incredibile, per sapore, profumi e intensità a quello del tuo bar di fiducia. E con un po’ di esperienza e "conoscenza dello strumento", diventi addirittura più buono di quello che si è solitamente abituati a bere.

Il tutto grazie alla De’Longhi Magnifica S, una macchina caffè espresso che sfrutta un sistema di estrazione di livello professionale per permetterti di bere un caffè (e non solo) fatto a regola d’arte, con i sapori e i profumi che più preferisci. Insomma, unvero e proprio "must have" per tutti quelli che considerano del caffè del mattino una sorta di momento sacro da celebrare nel miglior modo possibile. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la macchina espresso dello storico marchio italiano è più conveniente che mai: lo sconto del gigante del commercio elettronico permette di risparmiare centinaia di euro sul listino.

Macchina caffè espresso DeLonghi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sulla macchina espresso professionale dello storico marchio italiano. Allo sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico, infatti, si somma anche la possibilità di pagare in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La De’Longhi Magnifica S può essere acquistata con uno sconto del 44% sul listino, grazie al quale si possono risparmiare ben 240 euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore italiano. Comprandola adesso la paghi solo 289,00 euro contro i 519,99 euro del listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno associato una carta di credito o di debito al proprio account possono poi scegliere di pagare la De’Longhi Magnifica S a tasso zero, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo scontato di Amazon. Optando per questa soluzione di pagamento, la macchina espresso professionale italiana ti costa 57,80 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La personalizzazione è tutto, per chi decide di acquistare la De’Longhi Magnifica S. La macchina espresso dello storico marchio italiano permette infatti di personalizzare ogni singolo aspetto della preparazione del caffè, a partire dalla scelta della miscela di caffè da impiegare nell’estrazione. Grazie al macinacaffè ceramico, infatti, si potranno acquistare i chicchi della propria miscela preferita e macinarli freschi ogni volta che si vorrà preparare il caffè. Potrai scegliere tra 13 diversi livelli di macinazione, così da avere la polvere della dimensione che ritieni più opportuna.

Il pannello centrale, invece, ti permette di controllare in maniera semplice e intuitiva ogni aspetto del processo di estrazione del caffè. Potrai facilmente impostare la lunghezza e l’intensità del tuo caffè, così da berlo esattamente come piace a te.

Il montalatte manuale è perfetto invece per preparare una crema di latte soffice e schiumosa come quella del bar. L’ideale per preparare cappuccini, latte macchiato o caffè macchiato a regola d’arte, da bere ogni volta che si vorrà. Con il montalatte, inoltre, potrai preparare velocemente tè, tisane e infusi da bere a qualunque ora del giorno.

