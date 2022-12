Di cosa parla il nuovo film Cassandro

Il 2022 sta per finire: è il momento di guardare all’anno nuovo. Vale anche per la programmazione cinematografica, dato che ci sono diverse uscite particolarmente interessanti attese per i prossimi mesi. Non si tratta soltanto di film che verranno proiettati al cinema, ma anche di pellicole che verranno distribuite esclusivamente sulle piattaforme di streaming. Tra queste c’è il film Cassandro, novità di Prime Video in arrivo nel 2023 (la data di uscita esatta non è ancora nota). Ecco trama, cast e tutto quello che bisogna sapere su questa prossima uscita.

Cassandro: la trama del film

Diretto da Roger Ross Williams, che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a David Teague e Julián Herbert, il film Cassandro è di genere drammatico e ha per protagonista Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso.

Quando il wrestler crea il personaggio di Cassandro, il "Liberace della Lucha Libre", raggiunge uno straordinario successo internazionale. Il suo percorso è destinato a rivoluzionare non solo la sua vita, ma anche il mondo del wrestling, un ambiente caratterizzato da un forte machismo.

Chi recita in Cassandro

Gael García Bernal veste i panni del protagonista. Messicano, classe 1978, questo attore (che è anche regista, sceneggiatore e produttore cinematografico) è famoso soprattutto per avere interpretato il ruolo di Ernesto Guevara de la Serna ne I diari della motocicletta. Nella sua carrieta ha recitato anche in Amores perros, Y tu mamá también e più recentemente nei film Old e Il paradiso probabilmente e nelle serie Licantropus, Station Eleven e Mozart in the Jungle.

Nel cast di Cassandro ci sono poi Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo. Il film, che dura 99 minuti, è prodotto da Gerardo Gatica, Todd Black, David Bloomfield, Ted Hope e Julie Goldman.

Cassandro: la storia vera

È impossibile, prima dell’uscita su Prime Video, sapere quanto la storia del film Cassandro sarà romanzata o fedele alla realtà. Saúl Armendáriz è nato nel 1970, è ancora in vita (ma ha avuto un’embolia cerebrale nel 2021) ed è stato effettivamente un famoso wrestler professionista, detto anche luchador. È apertamente omosessuale ed era noto sul ring soprattutto con il nome di Cassandro, oltre che come Andromeda, Cassandro el Exotico, Mister Romano, Rosa Salvaje e Satanico del Exotico.

Armendariz era noto infatti anche come exòtico, nome che si riferisce ai lottatori e wrestler che si esibiscono in drag (cioè con trucco e abbigliamento vistoso o travestiti da donna). Nel 2018 è uscito un documentario sulla sua vita: si intitola Cassandro the Exotico! ed è diretto da Marie Losier.

