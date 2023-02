Di cosa parla la nuova serie The Swarm

Dopo anni di inquinamento sregolato e cambiamenti climatici, una misteriosa forza invisibile emerge degli abissi, prende il controllo delle creature dell’oceano e dichiara guerra all’umanità al fine di causarne l’estinzione. È questa la trama della serie The Swarm. Prodotta da ndF International Production e da Intaglio Films insieme a ZDF, France Télévisions, ViaPlay e RAI, la serie è basata sul romanzo di Frank Schätzing che solo in Germania ha venduto 4,5 milioni di copie ed è già stato tradotto in 27 lingue.

The Swarm: la trama

Diretta da Barbara Eder, Philipp Stölzl e Luke Watson, la serie The Swarm era stata inizialmente concepita come un film. Invece, dato il materiale corposo, è diventata una serie di otto puntate da cinquanta minuti ciascuna. La trama, come detto, è una sorta di thriller ambientalista ed è basata su quella del libro dello scrittore tedesco Schätzing: uscito quasi vent’anni fa, è pubblicato in Italia da Tea con il titolo Il quinto giorno.

Lo showrunner e produttore Frank Doelger ha descritto la serie come «una storia di mostri, nella quale scopriamo che il mostro siamo noi». Il mostro è l’essere umano, in quanto responsabile dei cambiamenti climatici, del degrado ambientale e dell’inquinamento dei mari. Ma i mostri nella serie sono anche le creature dell’oceano che, possedute da una forza misteriosa, iniziano a diventare pericolose.

Cosa succede in The Swarm

Sulle isole Shetland la biologa marina Charlie Wagner (interpretata da Leonie Benesch) scopre che una grande quantità di ghiaccio-metano, che dovrebbe trovarsi in profondità, sta inspiegabilmente emergendo in superficie. Intanto in Canada un’orca attacca un peschereccio, in Francia le aragoste diffondono una nuova epidemia, altrove delle balene uccidono un gruppo di turisti e una specie sconosciuta di vermi marini colonizza le coste della Groenlandia causando uno tsunami…

Cose strane e oscure accadono nei mari e negli oceani, con effetti devastanti anche sulla terraferma e sui suoi abitanti. Mentre la società umana inizia ad accusare il colpo di questa "ribellione della natura" e a cedere, un gruppo di scienziati cerca di salvare il mondo e di trovare la misteriosa entità che sta dirigendo tutti gli attacchi che sembrano avere come obiettivo l’estinzione della razza umana.

The Swarm, la verità dietro la finzione

La storia raccontata da The Swarm è frutto di finzione, ma i creatori della serie hanno voluto renderla scientificamente verosimile. Per questo al progetto hanno partecipato anche consulenti ed esperti, tra cui la microbiologa tedesca Antje Boetius, direttrice dell’Istituto Alfred Wegener per la ricerca marina e polare.

La serie è stata presentata in anteprima alla Berlinale Series. In Italia la produzione esecutiva è curata da Viola Film e la serie andrà in onda sulla Rai e su Rai Play nel 2023, probabilmente dopo l’estate.