Il conclave, ovvero la riunione a porte chiuse con la quale tramite voto segreto si elegge il nuovo papa, ha ispirato nel tempo numerosi romanzi e film. L’ultimo della serie è Conclave, thriller politico del 2024 diretto da Edward Berger e basato sul libro di Robert Harris, che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale all’ultima edizione degli Oscar. Se ne torna a parlare in questi giorni in seguito alla notizia della scomparsa di papa Francesco. Il pontefice, che aveva 88 anni, ha avuto un ictus cerebrale letale il 21 aprile 2025: il cerimoniale della sua morte si chiuderà appunto con il cosiddetto conclave

Come funziona il conclave e come si elegge il nuovo papa

Il conclave, come accennato, è la riunione dei cardinali della Chiesa cattolica convocata per eleggere un nuovo papa, in seguito alla morte o alle dimissioni del pontefice precedente: si tratta di un evento molto ritualizzato e simbolico, oltre che ovviamente enormemente importante dal punto di vista spirituale per i cattolici.

Il termine deriva dal latino cum clave, “con chiave”: i cardinali vengono infatti chiusi in isolamento finché non prendono una decisione, che viene raggiunta tramite più scrutini segreti. Il papa viene eletto quando si raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti.

L’esito di ciascuna votazione è segnalato al pubblico con il fumo che esce da un camino: fumata nera se non è stato eletto nessuno, fumata bianca se c’è un nuovo papa.

Di quale papa parla il film Conclave: la trama

C’è chiaramente un conclave al centro dell’omonimo film thriller del 2024 citato in apertura. In particolare, il film racconta la riunione dei cardinali convocata dopo la morte di Gregorio XVII e la trama si sviluppa attraverso le interazioni tra il cardinale decano Thomas Lawrence (interpretato da Ralph Fiennes) e i quattro candidati che hanno più probabilità di essere eletti.

Questi candidati rispecchiano i vari orientamenti interni alla Chiesa cattolica: ci sono il progressista Aldo Bellini (Stanley Tucci), dagli Stati Uniti; il nigeriano Joshua Adeyemi (interpretato Lucian Msamati), un «conservatore sociale»; il canadese moderato Joseph Tremblay (alias John Lithgow); e l’italiano Goffredo Tedesco (Sergio Castellitto), più ortodosso, conservatore e tradizionalista.

Nel film, Lawrence viene a conoscenza di alcuni segreti relativi a questi candidati che potrebbero influenzare l’esito dell’elezione. Nel cast c’è anche Isabella Rossellini, che veste i panni di Agnes, la governante dei cardinali.

Cosa c’è di vero nel film Conclave?

Conclave è un thriller ed è una narrazione frutto di finzione. Senza fare spoiler, possiamo dire infatti che chi verrà eletto alla fine del film diventerà papa Innocenzo XIV. Nella realtà, non è mai esistito un papa con questo nome.

L’ultimo papa realmente esistito con quel nome è stato Innocenzo XIII, dal 1721 al 1724. Nessuno dei papi successivi ha scelto di chiamarsi Innocenzo XIV, quindi quel nome rimane, per ora, non utilizzato nella storia reale della Chiesa cattolica.

Nonostante questo, il film rappresenta con precisione i luoghi e i passaggi che caratterizzano il conclave. Accolto positivamente alla critica, è stato elogiato anche per la capacità di combinare intrighi politici con una riflessione profonda sulla fede e sulla leadership nella Chiesa cattolica.

Dove vedere Conclave in streaming

Conclave sarà disponibile dal 5 maggio 2025 su Sky Primafila. Attualmente il film è disponibile in streaming per noleggio o acquisto su varie piattaforme, tra cui Prime Video e TIM Vision.