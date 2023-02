Digitale terrestre: a che serve il nuovo canale di test 102

Da alcuni giorni i telespettatori di Sicilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio e Umbria, facendo zapping sul Digitale Terrestre, hanno un nuovo canale di test: è il 102 e l’unica cosa che trasmette sono due cartelli, identici ma di colore diverso, e due suoni. Sono i cartelli di test che servono a capire se il proprio televisore è pronto alla prossima novità: i canali RAI regionali in HD.

RAI 3: il TGR è ancora in SD

Negli ultimi due anni, come vi abbiamo puntualmente raccontato, dal punto di vista tecnico sul Digitale Terrestre è successo di tutto e di più. Ma una cosa, ancora, non è cambiata: quando i giornalisti di RAI 3 danno la linea alle sedi regionali, immediatamente tutto si vede peggio perché la RAI trasmette ancora a bassa risoluzione dalle sedi regionali.

I TG regionali, Buongiorno Regione e tutti gli altri contenuti trasmessi dalle singole sedi locali sono tutti così, nonostante RAI 3 nazionale sia ormai passata all’HD e all’Mpeg-4 a fine 2022.

RAI 3 regionale in HD: quando arriva

Se le trasmissioni regionali di RAI 3 sono ancora a bassa risoluzione il motivo c’è: poiché si tratta di 23 flussi audio-video separati, che devono sostituirsi solo temporaneamente al segnale nazionale, ognuno nel suo preciso spazio geografico e su precise frequenze radio, ne deriva che come spiega la stessa RAI "L’attuazione di questo percorso prevede l’utilizzo di alcune specifiche funzioni tecniche dello standard DVB-T che richiedono preventive verifiche dell’idoneità dei ricevitori presenti presso gli utenti".

In pratica, come sempre da quando è iniziato lo switch off, oltre a cambiare la trasmissione si rischia di dover cambiare anche la TV. Per questo è stato creato il canale di test 102.

RAI 3 regionale: come funziona il canale 102

Se siete davanti alla Smart TV e non vedete nessun canale di test al numero 102, non vi preoccupate: il canale viene attivato solo 1-2 settimane prima delle modifiche tecniche appena descritte. Poiché il calendario dei lavori termina a maggio, e varia da Regione a Regione, è probabile che lo vedrete solo tra qualche giorno o settimana.

Il cartello recita così:

I cartelli bianco e colorato si alternano periodicamente ogni 20", con due toni audio distinti e distinguibili. Il vostro ricevitore digitale, decoder o televisore, è compatibile se si vedono alternatamente i due cartelli e si ascoltano i due audio. In caso contrario è opportuno mandare una segnalazione dell’anomalia riscontrata alla casella di mail helpdtt@rai.it, indicando regione, marca e modello del vostro dispositivo, se è un decoder o un televisore e se è il ricevitore principale. Questo test viene attivato progressivamente in tutte le regioni italiane.

La RAI, inoltre, in caso di malfunzionamento dei cartelli consiglia anche di verificare se ci sono aggiornamenti software per il decoder o la TV. Ma quando sarà visibile questo canale di test 102 nelle varie regioni? Ecco il calendario:

Sicilia e Calabria: dal 14 al 27 febbraio

Campania: dal 21 febbraio al 6 marzo

Puglia e Basilicata: dal 28 febbraio al 13 marzo

Abruzzo e Molise: dal 7 al 20 marzo

Marche: dal 14 al 27 marzo

Liguria e Sardegna: dal 21 marzo al 3 aprile

Lazio, Toscana e Umbria: dal 23 febbraio all’11 aprile

Veneto e Emilia-Romagna: dal 4 al 17 aprile

Lombardia e Piemonte: dal 12 al 26 aprile

Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia: dal 18 aprile al 2 maggio

RAI 3 regionale: che fare se il test non funziona

In linea di massima, se la Smart TV o il decoder sono abbastanza recenti e riescono a visualizzare senza problemi le altre trasmissioni in Mpeg-4 HD, allora non avranno problemi a superare il test del canale 102. In caso contrario, però, la questione si complica.

Se il canale di test 102 non funziona a dovere, quindi, la prima cosa da fare è tentare di nuovo il test su un’altra TV di casa (modello diverso, ma sempre compatibile Mpeg-4 HD). Se il test fallisce su entrambe, allora è fondamentale mandare l’email alla RAI perché al 99% c’è qualche problema tecnico nella trasmissione.

Se, invece, su una TV funziona e sull’altra no, allora il problema è proprio nella TV, non nel segnale. In tal caso, se non ci sono aggiornamenti software disponibili, quasi certamente sarà necessario cambiare TV o decoder. Ma si tratterà di casi rarissimi: virtualmente tutte le TV con le quali oggi si vede RAI 3 nazionale in HD potranno visualizzare anche RAI 3 regionale in HD.

RAI 3 regionale: i canali non cambiano

Infine, precisiamo anche che a prescindere dai test in corso nelle varie regioni, la numerazione dei canali regionali RAI su piattaforma digitale terrestre non cambia. Oltre al passaggio automatico che avviene in ogni Regione italiana tra trasmissione nazionale e trasmissione regionale di RAI 3, infatti, sono sempre disponibili i 23 canali separati dove viene trasmesso ogni TG3 regionale. Eccoli: