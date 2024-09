Le TV locali del Digitale Terrestre non si fermano mai: negli ultimi giorni ci sono stati diversi cambiamenti in ben sei Regioni italiane

A circa un mese dallo storico passaggio di un MUX RAI al nuovo standard del Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2, a livello locale si registrano ancora piccoli e grandi cambiamenti per le TV e le radio a diffusione regionale e provinciale. Negli ultimi giorni ci sono stati cambiamenti in Lombardia, Piemonte, Trentino, Toscana, Lazio e Campania.

In ognuno di questi territori è possibile che, a seguito di queste piccole modifiche effettuate dalle emittenti locali, i telespettatori abbiano ora qualche problema di ricezione. Nella maggior parte dei casi si tratta di canali che non si trovano più. Come al solito, la soluzione è molto semplice: basta effettuare una nuova sintonizzazione automatica dei canali, operazione che molte Smart TV moderne fanno automaticamente durante la notte.

Digitale Terrestre: cos’è cambiato in Lombardia

In Lombardia, negli ultimi giorni, si registrano alcune novità in provincia di Brescia: TeleBoario ha cambiato logo, senza altre modifiche, e TeleTutto ha cambiato risoluzione, passando dalla risoluzione standard all’HD (per la precisione è passata a 1.080×960 pixel).

Tra le radio, nel MUX Media Dab, è stata reinserita Radio ByoBlu.

Digitale Terrestre: cos’è cambiato in Piemonte

Sul territorio piemontese, invece, a cambiare sono le radio digitali trasmesse sul MUX MediaDab. In particolare sono tornate a trasmettere Radio ByoBlu e Virgo Radio, mentre è sparita dal MUX Radio Vida Network.

Digitale Terrestre: cos’è cambiato in Trentino Alto Adige

La principale novità per le trasmissioni in Digitale Terrestre nel Trentino Alto Adige non riguarda un’emittente locale, ma la sede Rai regionale. In pratica il TGR regionale del Trentino ora trasmette in HD. In questo caso, però, si tratta del Full HD standard, cioè 1.920×1.080 pixel.

Digitale Terrestre: cos’è cambiato in Toscana

Anche in Toscana una sola novità sul fronte del DVB, di nuovo per una emittente locale: Alert System TV, che trasmette nell’empolese, in Valdelsa e in Versilia, ha cambiato logo ed è passata all’HD con risoluzione 1.080×960 pixel.

Digitale Terrestre: cos’è cambiato in Lazio

Gli spettatori laziali del Digitale Terrestre avranno notato, nei giorni scorsi, il ritorno di radio ByoBlu sul MUX SpaceDab e l’aumento di risoluzione per la TV locale T9, che ora trasmette a 1.080×960 pixel.

Cambio di canali, invece, nel MUX Locale 1 del Lazio: Roma TV 82 ha terminato le trasmissioni ed è stata sostituita da Manà Manà Sport.

Digitale Terrestre: cos’è cambiato in Campania

Anche in Campania le novità recenti riguardano esclusivamente le radio digitali: nel MUX Crea DAB 2 è stata inserita RMA Altri Suoni, mentre è stata eliminata Radio Spaccanapoli.