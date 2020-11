Disdire un abbonamento non è sempre un’operazione semplice: spesso può risultare un pocedimento macchinoso e lungo. In realtà, disdire l’abbonamento di Now TV non è affatto complicato. Il servizio di Sky è infatti semplice e facile da utilizzare in tutti i suoi passaggi compreso quello della disdetta. Se quindi, dopo aver usufruito del periodo di prova gratuito, non si vuole proseguire, o si è deciso che questo tipo di servizio non è adeguato alle proprie esigenze, ecco come fare per disdirlo, passo passo.

Disdire alcuni servizi di Now TV

Per disdire Now TV relativamente ad alcuni servizi si dovrà innanzitutto collegarsi all’apposito sito, nowtv.it, ed accedere al proprio account, inserendo nome utente e password nell’apposito riquadro. Una volta effettuato l’accesso bisogna entrare nel proprio profilo utente, cliccando sull’icona con il proprio nome in alto a destra, e selezionare la voce “La mia offerta”. Da qui si accede appunto al pannello in cui gestire il proprio abbonamento. In questa pagina di riepilogo compare l’elenco dei servizi Now TV attivi. Si dovrà quindi individuare il ticket che si vuole disattivare e cliccare sulla voce “Modifica” accanto ad esso. Si aprirà a questo punto un riquadro in cui si dovrà selezionare la motivazione per cui si vuole effettuare la disattivazione e confermare.

Disdetta di Now TV completa

Se invece si vuole fare una disdetta di Now TV a 360 gradi, si dovrà ripetere la stessa operazione per tutti i servizi che sono attivi all’interno del proprio abbonamento, compresa l’opzione che consente di visualizzare i contenuti in hd. Naturalmente la disdetta provoca la perdita di tutti i servizi promozionali di cui si era usufruito in fase di abbonamento. Se invece si sceglie di disattivare completamente il servizio, è necessario disattivare il rinnovo automatico Now TV. Questo va fatto entro 24 ore dalla scadenza dell’abbonamento, e in questo caso non ci sono vincoli da rispettare o penali da pagare. Per farlo si dovrà accedere al proprio profilo inserendo le proprie credenziali, quindi semplicemente effettuare la disattivazione del rinnovo automatico. In qualsiasi momento si può comunque riattivare il proprio abbonamento, sempre che non si sia cancellato completamente il proprio account.

Come disdire Now TV dallo smartphone

Nel caso si debba procedere con rapidità e non si possa attendere di essere davanti a un PC, perché magari sta per scattare il rinnovo in automatico, è bene sapere come disdire Now TV dallo smartphone. E’ facile gestire il proprio abbonamento anche su un dispositivo mobile, sebbene la disdetta Now TV non sia attuabile attraverso la apposita app. Come fare allora? Basterà collegarsi al sito attraverso un browser, avviandolo sul proprio dispositivo e collegandosi al sito, esattamente come si farebbe da PC.

Anche in questo caso, dunque, si dovrà accedere inserendo nome utente e password, e seguire poi gli stessi passaggi utilizzati per il computer: si dovrà accedere al proprio profilo e selezionare la voce “La mia offerta”, andando poi a modificare il ticket che si vuole eliminare dal proprio abbonamento. Anche in questo caso verrà chiesta la motivazione della disattivazione di Now TV. Basterà quindi selezionare la voce desiderata e confermare. Allo stesso modo si potrà disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento, esattamente come si fa attraverso il PC.

Il recesso da Now TV

Il recesso da Now TV prevede anche, qualora si fossero acquistati in fase di abbonamento, la restituzione di Now TV Smart Stick o Now TV Box. Questo è possibile avvalendosi del diritto di recesso, entro 14 giorni dalla data di consegna del dispositivo, laddove si dovesse cambiare idea poco dopo aver effettuato l’acquisto: in questo caso non si dovranno sostenere costi di disattivazione, ma pagare semplicemente la spedizione dei dispositivi. Per fare questa operazione sarà necessario scaricare l’apposito modulo presente sul sito di Now TV, posizionato nella voce “Account e pagamento”, nella pagina relativa alla restituzione degli articoli, quindi stamparlo, compilarlo e cliccare sul pulsante “richiedi restituzione”.

A questo punto si dovranno spedire le apparecchiature complete, compreso alimentatore, cavo Hdmi, telecomando e altri accessori all’indirizzo riportato nel modulo, utilizzando possibilmente lo stesso imballo con cui il tutto era stato ricevuto. L’indirizzo a cui intestare la spedizione è: c/o SG Logistics, Via Bari 2, CAP 00065, Fiano Romano (Roma). Come destinatario si dovrà inserire Reso dispositivo Now TV. Una volta compiuta l’operazione, entro 14 giorni dalla restituzione Now TV provvederà a effettuare il rimborso.