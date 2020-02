Now TV è un’alternativa validissima firmata Sky che permette di guardare film, sport e programmi senza dover ricorrere all’abbonamento con parabola e decoder. Unico prerequisito una connessione internet. Now TV infatti è facile da utilizzare, comodo e conveniente. Ci sono diversi pacchetti tematici da attivare, senza obbligo di rinnovo. Scopriamo cosa ci aspetta dopo il periodo di prova gratuito.

Now TV: come funziona

Abbiamo già accennato che l’unico requisito per poter usufruire dell’offerta di Now TV è una connessione internet, una buona linea di almeno 2,5 Mbps è quello che serve. Se vuoi accedere ai contenuti in HD serve un valore di 3,5 Mbps che diventa 10 per il Super HD. Puoi fare un test di connessione per scoprire la velocità, direttamente sul sito di Now TV.

Quali dispositivi supportano questo servizio? Praticamente tutti, device iOS e Android, tablet, smartphone, computer, iPad oltre a playstation e Xbox. Si può accedere anche attraverso il browser oppure utilizzare un apposito congegno per visualizzare l’intrattenimento scelto sul tuo televisore. Si può dunque utilizzare in mobilità o seduti comodamente in salotto. Elenchiamo nel dettaglio le varie possibilità.

Computer : Sistema operativo Windows a partire da 7, 8.1 e 10. Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi.

: Sistema operativo Windows a partire da 7, 8.1 e 10. Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi. Browser supportati : Internet Explorer, Google Chrome sia su Mac che su Windows, Safari, Mozilla firefox.

: Internet Explorer, Google Chrome sia su Mac che su Windows, Safari, Mozilla firefox. Smartphone e tablet : iOS 9.0 e successivi, Android 4.4. e successivi certificati.

: iOS 9.0 e successivi, Android 4.4. e successivi certificati. Smart TV : Smart TV Samsung modelli dal 2015,

2016, 2017, 2018 e 2019. Smart TV LG WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs

3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.5.

: Smart TV Samsung modelli dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Smart TV LG WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs 3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.5. Game console : Playstation 4 e Xbox One e One S.

: Playstation 4 e Xbox One e One S. Dispositivi TV: Now TV Smart Stick, Now TV Smart Box, Vodafone TV, Tim Box e Chromecast e Chromecast Ultra.

Bisogna installare un player cioè un software compatibile con tutte le versioni recenti di Windows e MacOS che permette di riprodurre i contenuti di Now TV. Per ottenerlo basta selezionare uno qualsiasi sul sito e poi cliccare sul Download. Discorso diverso per altri due dispositivi ovvero il Now Tv Smart Stick e il Now Tv Smart Box. Cosa sono? Il primo è una chiavetta che si inserisce nella porta HDMI del televisore che offre anche applicazioni aggiuntive come Youtube, Vimeo e Vevo. Ancora una volta un opzione che fa della portabilità la sua forza, può essere utilizzata ovunque. Può essere acquistata online o negli store di elettronica più importanti come Unieuro, Mediaworld, Expert ed Euronics.

Costa meno di 30 euro e viene venduta in combinazione con un pacchetto della durata di 3 mesi con cinema, intrattenimento o serie TV, a scelta. Altrimenti, allo stesso prezzo con 1 mese di sport. Come si usa? Piccola e leggera, si collega alla porta HDMI della TV, alimentata da una porta USB della stessa o tramite corrente e connessa alla Wi-Fi. Viene gestita dalla App su smartphone o tramite il telecomando in dotazione. Il Now TV Smart Box è invece un set-top box che si collega alla televisione tramite HDMI e alla Wi-Fi wireless o attraverso cavo LAN via Ethernet. Anche in questo caso ci sono applicazioni extra da utilizzare e la vendita con pacchetto tematico abbinato. Ma come funzionano esattamente questi pacchetti?

Costi e pacchetti di Now TV

I prezzi dei ticket ovvero dei pacchetti a tema tra cui è possibile scegliere sono i seguenti:

Sport . Il calcio con la Serie A TIM con 7 partite su 10 ogni giornata, UEFA Champions League e UEFA Europa League, campionati esteri oltre alla Formula 1, l’NBA, il Tennis, la MotoGP, il Rugby e molto altro ancora. Un mese costa 29,99 euro al mese ma si può optare anche per un solo giorno o settimanale rispettivamente a 9,99 euro e 14,99 euro;

. Il calcio con la Serie A TIM con 7 partite su 10 ogni giornata, UEFA Champions League e UEFA Europa League, campionati esteri oltre alla Formula 1, l’NBA, il Tennis, la MotoGP, il Rugby e molto altro ancora. Un mese costa 29,99 euro al mese ma si può optare anche per un solo giorno o settimanale rispettivamente a 9,99 euro e 14,99 euro; Cinema . Oltre 1000 film on demand, oltre i canali Sky Cinema in diretta streaming. Costo 9,99 euro al mese;

. Oltre 1000 film on demand, oltre i canali Sky Cinema in diretta streaming. Costo 9,99 euro al mese; Serie TV e Intrattenimento. Le migliori serie TV, i documentari, gli show più seguiti e amati. Costo 9,99 euro al mese. Se volete aggiungere il cinema potete optare per il pacchetto che prevede entrambi al costo di 14,99 euro al mese.

Canali live, disdici quando vuoi, 4 dispositivi associabili, tuttavia tra un ticket e un altro ci sono delle differenze. Ad esempio a quello dedicato esclusivamente allo sport, manca la possibilità di visualizzare i contenuti su 2 dispositivi in contemporanea. Problema che può essere eventualmente risolto con l’Opzione + con costo di 2,99 euro da aggiungere mensilmente e che permette anche di usufruire del Super HD. L’opzione + è già contenuta in alcune offerte, per esempio quella della Now TV Smart Stick con Cinema, serie TV e Intrattenimento per tre mesi.

Prima di pensare però a quale opzione potrebbe fare più per voi, c’è da considerare il periodo di prova gratuito. Come funziona? Attualmente ci sono tre opzioni per i 14 giorni gratuiti da provare in base alle preferenze. Serie TV, Intrattenimento, Cinema con Opzione + a 14,99 euro al mese. Se invece siete patiti di cinema e puntate solo a quello l’opzione Cinema e Opzione + costa 9,99 euro al mese. Infine, Serie TV e Intrattenimento con Opzione + sempre 9,99 euro al mese.

Al termine della prova, l’abbonamento scelto si rinnova automaticamente, a meno che non decidiate di cambiarlo o disdirlo, senza alcun costo. Now TV Sport non è incluso nel periodo di prova ma può essere aggiunto in qualsiasi momento secondo le varie modalità descritte sopra: giornaliera, settimanale e mensile. Ci sono infine una serie di ulteriori offerte collegate a partner quindi ad altre aziende come Vodafone, Tim, Samsung, Netflix, Google, Italo e altri ancora.

Come iscriversi a Now TV

I passaggi per iscriversi sono semplicissimi, si va sul sito ufficiale. Si clicca su Prova Gratis, scegli il ticket che più ti piace. A questo punto ti verranno chiesti email e password per creare il tuo account. Proseguendo ci saranno i campi da compilare con i dati personali e il metodo di pagamento (carte di credito/prepagata o conto Paypal). Finché non si superano i 14 giorni il costo è nullo. Ora puoi accedere e scegliere comodamente cosa guardare. A lato si trova un menu su cui trovate tutte le voci dell’abbonamento che avete sottoscritto, quindi i canali in diretta o film o puntate di serie TV e tanti suggerimenti. Basta cliccare sopra l’immagine. Se siete nuovi utenti vi verrà chiesto di scaricare il player. Una volta installato potete mettervi comodi e visualizzare il contenuto scelto.

Potete scegliere i preferiti, interrompere e riprendere da dove avete lasciato senza alcuna difficoltà. La stessa semplicità la trovate nel gestire i ticket, sul proprio account si può decidere di modificare le offerte presenti, aggiungere ed eliminare. Se volete godervi Now TV in mobilità, l’App funziona allo stesso identico modo. Una volta effettuato il download, si inseriscono i dati dell’account e si può tranquillamente accedere. Inoltre, sempre per gli amanti dei device mobile, c’è Now TV Mobile, al costo di 6,99 euro al mese con il ticket serie TV e intrattenimento che consente una visione per volta ed esclusivamente su smartphone e tablet.

Eventuali problemi di Now TV

Possono presentarsi dei piccoli inconvenienti, come per l’uso di qualsiasi servizio e dispositivo. L’impossibilità di riprodurre un video, è un errore che può essere legato al player. La soluzione nella maggior parte dei casi è legata all’installazione ed è sufficiente ripetere la procedura. Altrimenti prova a disconnetterti e ad accedere di nuovo o a cancellare la cache dal browser.

Rallentamenti e blocchi possono essere dovuti invece alla velocità del WiFi, che ricordiamo è possibile testare tramite il sito stesso di Now TV. L’impossibilità di accedere a causa di più dispositivi connessi è collegata ai limiti descritti sopra. Disconnettere e rimuovere quelli che non utilizzate è necessario e si può comodamente fare dalle impostazioni alla voce gestione dispositivi. Infine, in generale c’è da considerare che per qualsiasi problematica ci sono i canali di assistenza.

Vantaggi di Now TV

I vantaggi di Now TV sono diversi. Non ci sono vincoli, si può accedere da tantissimi dispositivi differenti, si può acquistare solo quello che piace o una sola volta per un singolo evento. Si può dunque sospendere l’utilizzo per un periodo di tempo senza pagare a vuoto. Insomma, si paga solo quel che si vuole. Il catalogo offre il meglio secondo il genere ma anche prime visioni, i più visti, i più premiati.

Una mappa del sito in fondo alla pagina vi fornisce una visione globale di quel che potrete trovare utilizzando questo servizio streaming e on demand. Now TV si configura come una scelta smart, comoda e libera. L’unico prerequisito da valutare attentamente è un wifi adatto e valido a supportare la riproduzione.