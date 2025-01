Deaf President Now, il documentario sulle storiche proteste del 1988

Fonte foto: Apple Tv+

È il 1988 quando il Board of Trustees della Gallaudet University, università privata per persone sorde o con udito ridotto negli Stati Uniti, nomina come presidente Elizabeth Zinser, udente, e non uno degli altri due candidati sordi, Irving King Jordan e Harvey Corson. Nascono così le proteste note come Deaf Presidente Now da parte della comunità sorda: una pagina di storia fondamentale ma poco nota, che verrà presto raccontata in un documentario.

Nyle DiMarco al lavoro su Deaf Presidente Now

Il docufilm Deaf Presidente Now è stato annunciato recentemente da Apple Original Films e sarà disponibile in streaming su Apple TV+. Il documentario è prodotto da Nyle DiMarco, che ne è anche il regista insieme a Davis Guggenheim (già noto per Still: A Michael J. Fox Movie). Candidato all’Academy Award, DiMarco è un membro della comunità sorda dalla nascita e un attivista. È stato ad esempio produttore esecutivo di Deaf U e Audible, entrambi su Netflix.

Sitting in my Director’s chair for Deaf President Now — coming soon to @AppleTV! pic.twitter.com/Z12YLpOzh9 — Nyle DiMarco (@NyleDiMarco) December 17, 2024

«Per troppo tempo, le storie sulla disabilità che hanno plasmato gli Stati Uniti sono state assenti dalla Storia che tramandiamo», ha affermato in una nota stampa il co-regista e produttore Nyle DiMarco. «Questo film non solo preserva un momento cruciale nella storia dei diritti civili, ma celebra anche la resilienza della mia comunità di non udenti, i cui trionfi meritano di essere riconosciuti, celebrati e ricordati».

«È stato scioccante per me che la maggior parte delle persone, me compreso, non avessero mai sentito parlare di questo momento nella storia dei Sordi», ha aggiunto invece il co-regista e produttore Davis Guggenheim. «Quindi, Nyle e io abbiamo ritenuto che fosse così importante lavorare con tutti i nostri collaboratori non udenti e udenti per rendere giustizia a questa importante storia».

Deaf Presidente Now, cosa sappiamo del documentario

Deaf Presidente Now racconta la storica protesta, durata otto giorni, che è avvenuta alla Gallaudet University nel 1988. Dopo una settimana di manifestazioni e boicottaggi, gli studenti ne sono usciti vittoriosi.

Come risultato, infatti, l’amato preside Irving King Jordan è diventato il primo presidente sordo dell’università. Le proteste hanno avuto effetto anche oltre i confini del campus, spianando ad esempio la strada per la nascita dell’Americans with Disabilities Act (ADA).

Nel film documentario ci saranno immagini di archivio e alcune drammatizzazioni degli eventi di quei giorni, ma anche interviste esclusive a Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus e Greg Hlibok, tra le persone che hanno portato avanti le proteste.

Per restituire al pubblico udente l’esperienza dei non udenti si è scelto di usare un approccio narrativo sperimentale, che si basa anche su un complesso sound design. Anche il modo in cui la telecamera si muove è stato studiato per cercare di restituire il “rumore visivo” che fa parte dell’esperienza delle persone sorde.

Un’altra priorità per DiMarco è che la rappresentazione e l’interpretazione della lingua predominante del film, la lingua dei segni americana (ASL), fossero realizzate con la massima cura in ogni fotogramma.

Quando esce Deaf President Now in streaming

Pordotto da Concordia Studio, con Guggenheim, DiMarco, Michael Harte, Jonathan King e Amanda Rohlke nel ruolo di produttori, Deaf President Now uscirà prossimamente su Apple TV+.