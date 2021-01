Disney +: 3 film da guardare a Capodanno

In un anno così particolare, dove le persone e le famiglie sono chiamate a rimanere a casa, un bel film può rivelarsi un ottimo modo per trascorrere una serata. La piattaforma Disney + contiene un catalogo ricco di serie tv e pellicole originali, nuove uscite, esclusive ma anche contenuti classici da riguardare.

Inoltre, gli abbonati possono guardare film, serie tv e altri show di diversi brand, da Star Wars a Marvel, passando per National Geographic e Pixar. C’è dunque l’imbarazzo della scelta. Può capitare di voler guardare un bel film ma perdere ore a scegliere il titolo e concludere la serata con un nulla di fatto. La scelta infatti è davvero vasta, ecco quindi che può essere utile cercare consigli su cosa guardare nei giorni vicini a Capodanno. Tra i film adatti a tutti, piccoli e grandi, esistono in particolare tre titoli perfetti per questo momento dell’anno: Maleficient, Dumbo di Tim Burton e l’emozionante pellicola Ritorno al Bosco dei 100 Acri con Ewan McGregor. A questi si può abbinare uno dei tanti cortometraggi disponibili sulla piattaforma, come Burrow, uscito proprio a dicembre 2020. Ecco di cosa parlano e perché guardarli.

Maleficient: la vera storia di Malefica

Maleficient è il film tratto dal classico film di animazione Disney La Bella Addormentata nel Bosco e racconta in particolare l’origine di Malefica, la strega che ha lanciato la maledizione alla piccola Aurora.

Grazie a questa narrazione, il pubblico inizia a comprendere cosa si nasconde dietro la sete di “vendetta” della strega cattiva, arrivando a empatizzare con lei e scoprire le mille sfumature che caratterizzano il personaggio. La fortuna della pellicola è dovuta anche all’attrice protagonista, infatti Malefica è interpretata da Angelina Jolie, che si rivela particolarmente adatta a questo ruolo. Questo titolo è quindi perfetto per tutta la famiglia e permette di guardare un classico Disney da un nuovo punto di vista.

Dumbo: l’elefantino volante di Tim Burton

La storia di Dumbo è conosciuta da tutti, anche e soprattutto grazie al film di animazione realizzato da Disney nel 1941. Tim Burton ha voluto lavorare su un adattamento cinematografico, proprio come ha fatto in precedenza con Alice nel Paese delle Meraviglie.

Dumbo è un live-action che elogia la diversità, come simbolo di forza e orgoglio. Senza contare che le musiche e il tocco di creatività e fantasia può conquistare anche i più piccoli.

Ritorno al Bosco dei 100 Acri e il corto Burrow

Ritorno al Bosco dei 100 Acri è un film del 2018 diretto da Marc Forster, che si ispira al mondo di Winnie The Pooh. Nonostante queste premesse non è propriamente un film per bambini, anzi sembra parlare ad un pubblico più maturo. Il protagonista è Christopher Robin, interpretato da Ewan McGregor, un uomo impegnato tra casa, lavoro che, a causa delle dure esperienze di vita, è sempre serio e triste. Incontra Winnie The Pooh e da qui ha inizio un viaggio che lo porterà finalmente a riscoprire la magia del bambino che aveva dentro.

Questi tre film nascondono enormi insegnamenti, oltre a essere molto belli ed emozionanti, e per questo sono perfetti a fine anno, il momento ideale per fare un bilancio dei mesi trascorsi e scrivere i nuovi propositi. Per concludere la serata si potrebbe poi guardare Burrow, uno dei tanti cortometraggi messi a disposizione dalla piattaforma Disney +.