Cosa vedere in streaming oggi 31 dicembre 2024

Fonte foto: Shutterstock, Inc.

Chi vuole aspettare l’anno nuovo in compagnia di un bel film trova innumerevoli opzioni sulle principali piattaforme di streaming. Alcuni titoli, tra l’altro, sono particolarmente in tema con la serata proprio perché ambientati nella notte di Capodanno. Ad esempio in Un Capodanno da favola, su Prime Video e TIM Vision, la giovane stilista Caitlyn viene ingaggiata dal principe Jeffrey e dalla fidanzata Isabelle per creare un abito per il ballo dell’ultimo dell’anno: un incarico lavorativo in cui l’amore metterà lo zampino. In La scelta del destino, invece, sempre disponibile su Prime Video e TIM Vision, due sconosciuti che credono nell’amore si incontrano in un caotico e tragicomico Capodanno.

Cosa vedere oggi su Netflix

Celebre dj e produttore discografico, Avicii, pseudonimo di Tim Bergling, è morto tragicamente nel 2018. Oggi su Netflix escono due novità a lui dedicate: il film Avicii – My Last Show e il documentario Avicii – I’m Tim. Il documentario racconta la vita e la storia di Tim prima che diventasse Avicii. Il film, invece, è il resocontro dell’ultima esibizione dell’artista, che è avvenuta nel 2016 sul palco dell’Ushuaïa di Ibiza.

Esce oggi sulla piattaforma anche Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall, speciale comico con Michelle Buteau.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Nel film My Old Ass la giovane Elliot, che ha appena compiuto diciott’anni, durante un trip causato dai funghi allucinogeni incontra la sua versione futura di 39 anni, che ha parecchi consigli da darle.

Civil War di Alex Garland è invece il racconto intenso, ambientato in un futuro non molto lontano, di un gruppo di giornalisti che attraversa gli Stati Uniti devastati da una guerra civile. Cambiando genere, un’alternativa da guardare a Capodanno è Ghostbusters – Minaccia glaciale, il più recente capitolo dell’iconico franchise.

Per chi preferisce il genere horror c’è invece Immaculate – La prescelta, con Sydney Sweeney (nota per Euphoria) nei panni di una suora che scopre di essere incinta. La storia assume presto contorni inquietanti.

Cosa vedere oggi su Disney+

Premiato con il Leone d’oro nella 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e con quattro Oscar, La forma dell’acqua di Guillermo del Toro racconta di una donna affetta da mutismo che lavora in un laboratorio governativo segreto dove, un giorno, incontra una misteriosa creatura fatta di acqua.

Per gli appassionati di Wes Anderson invece su Disney+ – oltre a I Tenenbaum, L’isola dei cani, Il treno per il Darjeeling e altri – c’è anche Grand Budapest Hotel (uscito nel 2014). Premiato al 64esimo Festival del Cinema di Berlino e con quattro Oscar, il film racconta la storia di un albergo ormai in rovina che ha un tempo attraversato un’epoca di grande splendore.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Chi vuole chiudere l’anno con un film d’autore può cercare su Apple TV+ Killers of the Flower Moon, epico film western drammatico diretto da Martin Scorsese e basato su una storia vera, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone.

Sulla stessa piattaforma c’è anche Hollywood Con Queen, incredibile documentario su una truffa portata avanti da una misteriosa figura che per lungo tempo si è finta un pezzo grosso di Hollywood promettendo lavoro e guadagni alle ignare vittime.

Su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW invece oggi l’appuntamento è con Here After – L’aldilà, film thriller su un’esperienza premorte con Connie Britton.