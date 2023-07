Fonte foto: DJI

DJI, azienda di riferimento nel settore dei droni civili, presenta il nuovo DJI Air 3. Si tratta di un drone che va ad arricchire l’apprezzata serie Air proponendo una doppia fotocamera, un’autonomia incrementata rispetto al suo predecessore e il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Il nuovo drone di DJI è già disponibile all’acquisto e può essere comprato direttamente su Amazon. Si tratta di un drone, pensato per i professionisti con attestato di competenza per guidare i droni oltre i 250 grammi di peso, in grado di garantire un netto miglioramento rispetto ai precedenti modelli della serie Air.

DJI Air 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo DJI Air 3 è un drone da 720 grammi con caratteristiche tecniche di primo livello. Il punto centrale del progetto è il sistema a doppia fotocamera principale. Il drone, infatti, include una fotocamera grandangolare e un teleobiettivo medio 3x, garantendo tutta la flessibilità d’uso necessaria agli appassionati e, soprattutto, ai professionisti del settore della fotografia aerea.

Entrambi i sensori sono da 1/1,3 pollici, con pixel da 2,4 μm, e scattano foto da 48 Megapixel. La registrazione video arriva al 4K a 100 fps. Il nuovo DJI Air 3 è anche il primo drone della serie Air a introdurre il supporto ai video verticali (con rapporto in 9:16) con risoluzione 2.7K da utilizzare, in modo specifico, per le riprese destinate ai social network.

La fotocamera grandangolare si caratterizza per un’apertura f/1.7 e per un formato equivalente a 24 mm, quindi grandangolare. Per il teleobiettivo, invece, c’è un formato equivalente a 70 mm e un’apertura f/2.8. La doppia fotocamera permette di passare dall’inquadratura grandangolare, per catturare un intero paesaggio, al teleobiettivo, per focalizzarsi su un soggetto ben preciso.

Un’altra importante novità di DJI Air 3 riguarda l’autonomia. L’azienda è intervenuta sul progetto per garantire un notevole passo in avanti rispetto alla generazione precedente. DJI dichiara fino a 46 minuti di autonomia per il suo nuovo drone, con un miglioramento del +48% rispetto al modello precedente (DJI Air 2S).

C’è una novità anche per la stazione di ricarica che ora integra una funzione di accumulo dell’energia. Gli utenti hanno ora la possibilità di trasferire, premendo un pulsante, tutta l’energia disponibile da più batterie alla batteria con la massima carica residua. In questo modo, è possibile massimizzare il tempo di utilizzo del drone durante le riprese in esterna e in contesti, come le escursioni, che non consentono di accedere facilmente a un punto di ricarica.

Tra le specifiche del nuovo drone di DJI c’è il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Si tratta di un sistema che permette al drone di rilevare, in automatico, gli ostacoli in qualsiasi direzione. C’è anche la funzione ActiveTrack che permette di sfruttare un volo completamente automatico, con il drone che sarà in grado di tornare al punto di decollo in autonomia.

Da segnalare anche il nuovo sistema di trasmissione video O4 che estende la distanza di trasmissione fino a 20 chilometri andando, inoltre, a migliorare la stabilità per le trasmissioni live (supportate fino a 1080p a 60 fps). In Europa, inoltre, è stata aggiunta la banda di frequenza 5.1 GHz che migliora le prestazioni di trasmissione del drone.

DJI Air 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo drone di DJI è disponibile da subito all’acquisto con un prezzo di lancio di 1.099 euro con controller DJI RC-N2. Ci sono anche i bundle Fly More Combo al costo di 1.359 euro (con due batterie aggiuntive) e al costo di 1.559 euro (con due batterie aggiuntive e il controller DJI RC 2 con schermo). Tutte e tre le varianti sono ordinabili direttamente su Amazon.

