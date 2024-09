Fonte foto: DJI

DJI ha svelato il nuovo DJI Neo. Con i suoi 135 grammi di peso complessivo, questo drone è il più leggero e compatto mai realizzato dall’azienda e va ad affiancarsi al recente DJI Mini 4K. Si tratta di una novità davvero interessante, anche considerando il prezzo accessibile. Il nuovo DJI Neo è già acquistabile, anche su Amazon.

DJI Neo

DJI Neo

DJI Neo: caratteristiche tecniche

Il nuovo DJI Neo è un drone compatto, con un peso di 135 grammi, che può essere controllato senza radiocomando ed è in grado di decollare e atterrare sul palmo della mano. Il drone è dotato di un sensore da 1/2" e 12 Megapixel che può registrare video stabilizzati in 4K a 30 fps.

La stabilizzazione video avviene tramite lo stabilizzatore meccanico a singolo asse ed è in grado di gestire voli ad alta velocità, manovre complesse e condizioni di vento fino al livello 4. DJI Neo può stazionare in volo e permette il ritorno automatico.

Il nuovo modello di DJI è dotato della funzione di tracciamento dei soggetti ed è, quindi, in grado di seguire il soggetto all’interno dell’inquadratura, evitando di sbattere durante il percorso, e può sfruttare la funzionalità QuickShots, con sei modalità di ripresa (Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang) per offrire vari angoli di registrazione.

La gestione del drone può avvenire senza un radiocomando aggiuntivo, via smartphone tramite l’app DJI Fly, oppure con i radiocomandi DJI RC-N2 e N3, con RC Motion, con DJI Goggles o anche tramite comandi vocali. Il controllo via smartphone (tramite collegamento Wi-Fi) permette di gestire il drone fino a 50 metri di distanza mentre con DJI RC-N3 è possibile raggiungere una distanza massima di trasmissione video di 10 chilometri (illegale in Italia).

Il modello è dotato di 22 GB di memoria interna e può salvare fino a 40 minuti di video in formato 4K/30 fps oppure fino a 55 minuti di video in formato 1080p/60fps. Il trasferimento dei video sullo smartphone avviene tramite il collegamento Wi-Fi con lo smartphone.

La registrazione dell’audio può avvenire tramite il collegamento allo smartphone, premendo l’apposito tasto dell’app DJI Fly e utilizzando il microfono dello smartphone, oppure tramite il collegamento Bluetooth con il microfono DJI 2. Il drone può sfruttare un tempo di volo di circa 18 minuti.

DJI Neo: prezzo e disponibilità

Il nuovo DJI Neo è già disponibile sul mercato. Gli utenti interessati all’acquisto possono effettuare l’acquisto direttamente su Amazon. Il prezzo di lancio è di 199 euro. C’è anche la versione Fly More Combo, con RC-N3, tre batterie e un hub di ricarica a due vie, che viene proposta a un prezzo di 349 euro.

DJI Neo

DJI Neo