DJI Mini 4K ufficiale, scheda tecnica e prezzo del nuovo drone entry level

DJI Mini 4K è un drone entry-level perfetto per chi sta muovendo i primi passi nel settore, scegliendo un device semplice, economico e che non richiede il patentino

DJI ha annunciato in esclusiva per Amazon un nuovo drone entry level, il Mini 4K. Ad onor del vero, però, non si tratta di un dispositivo inedito e, anzi, l’azienda produttrice ha preso come riferimento il precedente Mini 2 SE aggiungendo, però, un nuovo processore che consente all’utente di registrare immagini in 4K, mantenendo inalterato tutto il resto della dotazione tecnica.

Si tratta quindi di un prodotto per chi vuole muovere i primi passi in questo settore ed è alla ricerca di un device intuitivo, economico e, soprattutto, sotto i 250 grammi, e che quindi non ha bisogno del patentino.

DJI Mini 4K: scheda tecnica

Il nuovo DJI Mini 4K ha una fotocamera da 12 MP con sensore CMOS da 1/2.3 pollici, zoom digitale 2x e sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) gimbal a 3 assi per immagini sempre stabili anche in caso di vento forte fino a 38 km/h, grazie alla resistenza al vento di livello 5.

Con la fotocamera, inoltre, è possibile registrare video 4K a 30 fps oltre che di trasmette video a 1080p fino a 10 km di distanza, con una latenza minima.

Molto interessanti i QuickShots intelligenti che consentono di automatizzare le riprese, permettendo all’utente di accedere a diverse modalità di registrazione:

Dronie , con la fotocamera che si focalizza sul soggetto mentre il drone vola all’indietro creando un effetto panoramico naturale

, con la fotocamera che si focalizza sul soggetto mentre il drone vola all’indietro creando un effetto panoramico naturale Spirale , il DJI Mini 4K sale di quota con un movimento a spirale, che si espande man mano che il drone raggiunge un’altezza maggiore

, il DJI Mini 4K sale di quota con un movimento a spirale, che si espande man mano che il drone raggiunge un’altezza maggiore Ascesa , con la fotocamera che si focalizza sul soggetto in basso mentre il velivolo sale rapidamente di quota

, con la fotocamera che si focalizza sul soggetto in basso mentre il velivolo sale rapidamente di quota Cerchio , si focalizza sul soggetto da riprendere mentre viene eseguito un movimento circolare restando a un’altitudine costante

, si focalizza sul soggetto da riprendere mentre viene eseguito un movimento circolare restando a un’altitudine costante Boomerang , il drone che si sposta attorno al soggetto seguendo un percorso ovale, salendo di quota mentre si allontana e scendendo mentre ritorna indietro

, il drone che si sposta attorno al soggetto seguendo un percorso ovale, salendo di quota mentre si allontana e scendendo mentre ritorna indietro Panorama, permette al dispositivo di catturare immagini panoramiche classiche, scegliendo tra diverse opzioni

Inoltre utilizzando l’app LightCut è possibile editare i video in modo davvero intuitivo, aggiungendo musica ed effetti sonori per rendere uniche le proprie riprese.

Ci sono, poi, le funzioni dedicate ai principianti, come il decollo e l’atterraggio con un un tocco o la funzione Return to Home che si attiva automaticamente quando la batteria del drone raggiunge un livello di carica troppo basso oppure in caso di perdita del segnale.

Utilizzando l’app DJI Fly, è inoltre possibile ottenere suggerimenti utili per l’utilizzo del dispositivo e visualizzare sul proprio device spot di volo nelle vicinanze ed eventuali restrizioni locali.

Oltretutto essendo classificato come Ultraleggero con un peso inferiore a 249 g (Classe C0), può volare nelle categorie A1 e A3 e senza che gli operatori debbano avere il patentino. Infine, per quanto riguarda l’autonomia DJI garantisce circa di 31 minuti di volo.

DJI Mini 4K: prezzo e disponibilità

Il nuovo DJI Mini 4K può già essere acquistato in esclusiva su Amazon dove è disponibile al prezzo suggerito di 299 euro per la versione base. Per chi volesse acquistare, invece, la versione Fly More Combo, contenente tre batterie per un tempo di volo che arriva fino a 93 minuti, è disponibile sempre sull’e-commerce a 439 euro.

