Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: DJI

DJI svela la nuova Osmo Pocket 3. Si tratta di una nuova fotocamera stabilizzata tascabile con un sensore CMOS da 1 pollice e un monitor touchscreen ruotabile da 2 pollici. La nuova fotocamera di DJI è già disponibile anche su Amazon, con consegna in un giorno per gli utenti Prime, anche in versione "combo" insieme ad un ricco corredo di accessori.

DJI Osmo Pocket 3

DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo

DJI Osmo Pocket 3: caratteristiche tecniche

La nuova DJI Osmo Pocket 3 ha dimensioni compatte (139,7×42,2×33,5 millimetri) e un peso di 179 grammi, due caratteristiche che la rendono facile da trasportare. Il cuore del dispositivo è il sensore con CMOS da 1 pollice, quindi molto grande e, di conseguenza, in grado di catturare molta luce anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’obbiettivo è un grandangolo da 20 millimetri equivalenti (f/2.0, campo visivo di 108 gradi), e il sensore può acquisire video fino a una risoluzione di 4K a 120fps, con stabilizzazione meccanica a 3 assi. Ci sono le modalità colore D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit ed anche la registrazione HDR in HLG a 10 bit.

La nuova Osmo Pocket 3 ha un display ruotabile OLED touch da 2 pollici, con risoluzione di 314×556 pixel e luminosità di 700 nit, che serve per vedere in tempo reale cosa sta riprendendo la fotocamera.

Per le dirette streaming, è disponibile la nuova modalità Product Showcase, che grazie all’intelligenza artificiale tiene l’utente sempre al centro dell’inquadratura. Con ActiveTrack 6.0, invece, è possibile sfruttare diverse modalità di tracciamento, a partire dal rilevamento automatico del volto e dall’inquadratura dinamica.

Per quanto riguarda l’audio, invece, c’è un sistema di tre microfoni per catturare suono stereo omnidirezionale e ridurre il rumore del vento. DJI Osmo Pocket 3 può essere comunque abbinata anche al microfono wireless DJI Mic 2 per registrare l’audio di due persone e, quindi, usare la fotocamera per registrare vlog, interviste, podcast e dirette streaming.

Oltre alla modalità base di ripresa, ci sono quattro modalità aggiuntive: SpinShot (rotazione automatica dell’inquadratura, fino a 180 gradi), Motionlapse (timelapse), Zoom digitale (fino a 4x) e Panorama (simile a quella delle fotocamere degli smartphone, ma con più opzioni).

I contenuti realizzati con la fotocamera sono, inoltre, editabili con l’app LightCut, dotata anche di funzioni AI, come la possibilità di generare brevi video in 4K delle riprese, individuando in automatico i momenti più interessanti e semplificando così la condivisione sui social network.

Molto interessanti sono i dati sull’autonomia. DJI, infatti, dichiara la possibilità di registrare fino a 116 minuti di filmati in 4K/60fps o fino a 166 minuti di filmati a 1080p/24fps. C’è anche la ricarica rapida: per raggiungere l’80% di carica bastano 16 minuti. La batteria integrata è da 1.300 mAh.

C’è, infine, uno slot per microSD che permette di avere una capacità di archiviazione fino a 512 GB.

DJI Osmo Pocket 3: prezzo e disponibilità

DJI Osmo Pocket 3 è già acquistabile in Italia, sia tramite lo store ufficiale di DJI che presso i rivenditori autorizzati e su Amazon. Le configurazioni tra cui scegliere sono due: la prima è Osmo Pocket 3 base, con un prezzo di 549 euro, la seconda è Osmo Pocket 3 Creator Combo, e costa 689 euro.

In confezione la versione base include il cavo USB-C Power Delivery, la custodia protettiva, il cinturino da polso e il manico con filettatura da 1/4 di pollice.

Osmo Pocket 3 Creator Combo, invece, è un bundle che include anche il trasmettitore per il microfono DJI Mic 2, una clip magnetica e un paravento per lo stesso microfono, una impugnatura con batteria aggiuntiva, un mini-treppiede e una custodia per il trasporto del dispositivo e degli accessori.

DJI Osmo Pocket 3