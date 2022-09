Domani esce Gli Anelli del Potere: come prepararsi

Siamo finalmente alla vigilia dell’epico debutto: Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere arriva su Prime Video domani, 2 settembre. I primi due episodi della serie saranno disponibili da subito, mentre i successivi usciranno in versione originale, doppiata e sottotitolata una volta a settimana.

La stampa che ha già visto le due puntate in anteprima le ha commentate positivamente, un’informazione che certamente rassicura i fan più scettici di J.R.R. Tolkien che ancora temono che il suo meraviglioso universo letterario, poi diventato cinematografico, possa uscire deturpato da questo nuovo adattamento seriale. A quanto pare, non è così: Gli Anelli del Potere è una storia che al tempo stesso fa sentire a casa, perché vi si ritrovano alcuni volti e luoghi noti, e stupisce, perché è del tutto nuova. Dunque, è il momento di prepararsi: ecco le cose da sapere su Gli Anelli del Potere.

Quando è ambientata la serie?

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientata durante la mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, un periodo che precede di migliaia di anni gli eventi già raccontati nei libri e nei film de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Da quale libro di Tolkien è tratta?

Da nessuno, in realtà. Mentre Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sono basati sugli omonimi libri di J.R.R. Tolkien, Gli Anelli del Potere non affonda le sue radici in un vero e proprio romanzo ma su una serie di testi, sempre redatti da Tolkien, noti come Appendici: circa 150 pagine di note storiche, linguistiche e culturali sull’universo fantasy dei libri.

I personaggi sono tutti nuovi?

Sì, nella serie ci saranno nuovi personaggi ma anche altri volti già noti al pubblico affezionato delle opere di Tolkien. Partendo da un momento di relativa pace, questo gruppo "misto" di protagonisti dovrà prepararsi a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Chi fa parte del cast?

Gli showrunner ed executive producer sono J.D. Payne e Patrick McKay. Nel cast ci sono Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh e Tyroe Muhafidin.

Gli altri interpreti della serie tv sono Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

A che ora escono gli episodi?

I primi due episodi escono su Prime Video alle 3 del mattino (ora italiana) di venerdì 2 settembre. I successivi episodi escono invece ogni venerdì alle 6 del mattino (sempre ora italiana).

