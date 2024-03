Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Doogee T30 Max è il nuovo device dell’azienda cinese, un prodotto interessante che per la prima volta in assoluto porta uno schermo con risoluzione 4K su un tablet

Doogee ha presentato ufficialmente il nuovo T30 Max che va ad affiancarsi agli altri prodotti della serie T30 già arrivati sul mercato. Un device molto interessante che, per la prima volta, porta su un tablet un display 4K una scelta che, insieme ai quattro altoparlanti certificati Hi-Res audio, rende questo dispositivo perfetto per l’intrattenimento e per godere dei propri contenuti preferiti sulle varie piattaforme di streaming.

Oltre a questo, parliamo certamente di un tablet semplice, con una scheda tecnica non proprio recente ma comunque ottima per la vita di tutti i giorni e che lo rende il dispositivo da divano ideale.

Doogee T30 Max: scheda tecnica

Il nuovo Doogee T30 Max ha uno schermo IPS LCD che misura 12,4 pollici, ha una risoluzione 4K ed è certificato TÜV SÜD blue light, garantendo all’utente basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per la vista.

Il processore è un Mediatek Helio G99 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibili dall’utente fino a un massimo di 2 TB. Non certo uno dei chip più potenti sul mercato, ma comunque parliamo di un prodotto ampiamente testato su diversi tablet e smartphone 4G, e che rappresenta un’ottima soluzione per l’utilizzo quotidiano, con un buon bilanciamento delle performance e dei consumi.

Presente la funzione Extended RAM che consente di aumentare la RAM fino a un massimo di 20 GB, attingendo dalla memoria interna del tablet.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP e da un secondo sensore da 2 MP da utilizzare per gli scatti macro. La fotocamera frontale è da 20 MP ed è posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo. Una scelta interessante quella dell’azienda cinese che porta su questo tablet delle fotocamere di buon livello che, in caso di bisogno, possono fare scatti discreti.

Sul fronte delle connessioni c’è il 4G LTE, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da 4 speaker certificati Hi-Res Audio. La batteria ha una capacità di 10.800 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 14.

Infine bisogna ricordare che il Doogee T30 Max è compatibile anche con la smart Pen di Doogee (da acquistare separatamente), un accessorio che permette di utilizzare il tablet anche per disegnare e per prendere appunti.

Doogee T30 Max: prezzo e disponibilità

Il nuovo Doogee T30 Max può essere già preordinato sul sito ufficiale dell’azienda cinese in tre colori: Black, Green e Khaki, con le spedizioni che, almeno per l’Europa e il Regno Unito, dovrebbero iniziare ufficialmente a partire dal prossimo 30 aprile. Il prezzo consigliato per il pubblico è di 303,60 euro, con la possibilità di utilizzare un coupon di sconto del 10% già presente sulla pagina ufficiale.

Non ci sono ancora conferme ufficiali ma è più che probabile che questo tablet arrivi quanto prima anche su Amazon, data la presenza di altri prodotti a marchio Doogee (inclusi gli altri device della serie T30) sul noto e-commerce.