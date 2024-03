Dopo Peaky Blinders, una nuova serie drama

Fonte foto: Netflix

Buone notizie per i fan di Peaky Blinders: l’ideatore di questa serie tv, Steven Knight, è al lavoro su un nuovo dramma storico per Netflix. Conclusasi nel 2022 con la sesta stagione, Peaky Blinders (visibile su Netflix e Prime Video) è ambientata nei bassifondi criminali di Birminghan tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. In questo nuovo progetto, invece, Knight si sposta in Irlanda per raccontare la storia della famiglia Guinness, una delle dinastie più famose d’Europa.

Anticipazioni sulla serie House of Guinness

La nuova serie di Steven Knight dovrebbe intitolarsi House of Guinness, ma si tratta ancora di un titolo provvisorio. Stando alle informazioni al momento disponibili, la serie uscirà su Netflix e sarà ambientata a Dublino nel XIX secolo.

La trama ruoterà attorno alle vicende della famiglia Guinness, fondatrice dell’azienda che produce l’omonima birra. Il marchio è stato creato dall’imprenditore irlandese Arthur Guinness, che aprì il primo birrificio nel 1756. Arthur ebbe ventuno figli, dieci dei quali sopravvissero fino all’età adulta. Tra questi ci fu Arthur Guinness II, che ebbe a sua volta nove figli, tra cui Benjamin Guinness (nato nel 1798 e morto nel 1868). Uomo più ricco di Irlanda, fu proprio Benjamin ad ampliare il birrificio e a spingere sulle esportazioni. Negli anni del suo controllo esclusivo sull’attività di famiglia, le vendite crebbero in modo straordinario.

La trama della serie tv House of Guinness dovrebbe iniziare subito dopo la morte di Benjamin Guinness e raccontare le conseguenze di questa perdita sull’attività commerciale di famiglia, sui dipendenti dell’azienda e sui quattro figli adulti di Benjamin, ovvero Arthur, Edward, Anne e Ben.

«La dinastia Guinness è conosciuta in tutto il mondo: ricchezza, povertà, potere, autorevolezza e grandi tragedie sono intrecciati tra loro per creare un arazzo ricco di materiale da cui attingere. Sono sempre stato affascinato dalle loro storie e sono entusiasta di dare vita ai personaggi affinché il mondo possa vederli», ha detto Knight in una nota stampa.

Cast e data di uscita di House of Guinness

La serie sarà composta da otto episodi da un’ora ciascuno e sarà prodotta da Steven Knight, Karen Wilson, Elinor Day e Martin Haines per Kudos. La regia è di Tom Shankland (già noto per House of Cards, The Punisher e The Serpent) e Mounia Akl (Boiling Point e Costa Brava Lebanon).

Non ci sono ancora notizie sul cast di House of Guinness, così come non è nota la data di uscita su Netflix. È però possibile che la serie esca in streaming tra il 2025 e il 2026.

Le nuove serie di Netflix dal Regno Unito

House of Guinness non è l’unica novità dal Regno Unito in arrivo su Netflix. La piattaforma di streaming, oltre al nuovo progetto di Steven Knight, ha anche annunciato la produzione di altri contenuti originali. Tra questi c’è la miniserie Adolescence (il titolo è provvisorio), che dovrebbe essere un poliziesco in stile Boiling Point. A firmare il progetto sono Stephen Graham, Philip Barantini e Jack Thorne.

La serie The Choice, invece, sarà un thriller cospirativo in cui la Prima Ministra britannica (interpretata da Suranne Jones) e la Presidente francese (interpretata da Julie Delpy) devono collaborare tra loro per fare fronte a un complotto che minaccia il loro futuro politico e la loro incolumità. Nel cast, già annunciato, figurano anche Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo e Jehnney Beth.

Un’altra novità in arrivo prossimamente su Netflix è The Witness, crime drama sull’omicidio di Rachel Nickell, avvenuto nel 1992, e raccontato dal punto di vista del figlio Alex Hanscombe, che assiste al delitto quando ha solo due anni. Grown Ups, infine, è un adattamento del romanzo omonimo di Marian Keyes. Il dramma famigliare ha come protagonisti due fratelli, Ed e Liam, le rispettive moglie e i figli. La famiglia allargata trascorre molto tempo insieme, felicemente. Ma sotto la superficie non tutto è come sembra.