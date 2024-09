Dov'è Wanda?, la prima serie tv tedesca di Apple TV+

Fonte foto: Apple TV+

Si intitola Dov’è Wanda? (Where’s Wanda?) la prima serie tv Original tedesca a debuttare su Apple TV+. La novità è attesa fra poche settimane sulla piattaforma di streaming. La Wanda protagonista di questa dark comedy è una ragazza di 17 anni che ha fatto perdere le sue tracce e che i genitori stanno disperatamente cercando. Prodotta da UFA Fiction, la serie tv in lingua tedesca sarà composta da otto episodi e in futuro non sarà l’unica sulla piattaforma: come già annunciato, infatti, Apple TV+ ha in cantiere anche Krank Berlin, medical drama tedesco che dovrebbe uscire entro le fine del 2024.

Il cast di Dov’è Wanda?

Nel cast di Dov’è Wanda? ci sono Heike Makatsch, già nominata agli International Emmy Award e nota soprattutto per Love Actually; Axel Stein vincitore del German Comedy Award e già in The Vault; e Lea Drinda, attrice pluripremiata vista ad esempio in The Gryphon.

Completano il cast Leo Simon, l’imprenditrice, attrice e autrice Nikeata Thompson (già in How to Dad), l’attrice e presentatrice Palina Rojinski (Welcome to Germany), Kostja Ullmann (My Blind Date With Life) e Harriet Herbig-Matten, l’attrice protagonista della serie tv Maxton Hall.

Nella serie compaiono inoltre Devid Striesow (già in All Quiet on the Western Front), Jasmin Shakeri (The Magic Flute) e Joachim Król (The Most Desired Man).

La trama di Dov’è Wanda?

I protagonisti della trama sono Dedo e Carlotta Klatt (interpretati da Stein e Makatsch), due genitori che sono alla disperata ricerca di Wanda (interpretata da Drinda), la loro figlia diciassettenne sparita mesi prima senza lasciare traccia.

Quando la polizia non riesce a rintracciarla, i genitori decidono di gestire la faccenda a modo loro e, con l’aiuto del figlio esperto di tecnologia Ole (interpretato da Simon), ottengono dei dispositivi di sorveglianza.

Travestiti da dipendenti di una compagnia elettrica, si introducono nelle case di mezzo quartiere e scoprono che, dietro le porte chiuse, nessuno dei loro vicini di casa è davvero chi dice di essere.

Il trailer di Dov’è Wanda?

La serie tv è creata, scritta e prodotta esecutivamente da Oliver Lansley, noto per Flack, insieme alla pluripremiata produttrice esecutiva Nataly Kudiabor (Arthur’s Law) e a Sebastian Werninger (The Physician). La regia è di Christian Ditter (How to Be Single), Tobi Baumann (Faking Hitler) e Facundo Scalerandi (How to Sell Drugs Online Fast).

L’ispirazione per la trama della serie tv arriva da una storia di Zoltan Spirandelli, noto tra le altre cose per la regia del film Vaya con Dios. Questo il trailer della prima stagione:

Quando esce in streaming Dov’è Wanda?

I primi due episodi di Dov’è Wanda? escono su Apple Tv+ il 2 ottobre 2024. Le successive puntate saranno disponibili settimanalmente (una a settimana) fino al 13 novembre.