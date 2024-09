Cosa vedere di nuovo su Apple TV+ a ottobre 2024

Fonte foto: Apple TV+

Ottobre 2024 si preannuncia un mese particolarmente ricco di novità su Apple TV+. Per i più piccoli e per le famiglie, la data da segnare sul calendario è il 4 ottobre, quando uscirà la seconda stagione di La collezione maledetta. La serie di animazione firmata DreamWorks ha come protagonisti Pandora, Russ e Sky Vanderhouven, una famiglia maledetta in seguito al saccheggio di alcuni antichi manufatti da parte dei loro antenati. Il padre, Alex, è stato trasformato in pietra: i protagonisti sono riusciti spezzare l’incantesimo ma, come si accorgeranno in questa seconda stagione, non tutto sembra tornato davvero a posto…

Ecco invece le altre novità di ottobre 2024 su Apple TV+ da non perdere

Disclaimer: trama e trailer della serie di Alfonso Cuaron

Una delle novità più attese del mese è sicuramente Disclaimer, la nuova serie scritta e diretta da Alfonso Cuarón e con protagonisti Cate Blanchett e Kevin Kline.

Tratta dal romanzo omonimo di Renée Knight, la serie in sette puntate, di genere thriller psicologico, ha come protagonista una acclamata giornalista che riceve un manoscritto anonimo un cui vengono raccontati alcuni segreti della sua vita che, se resi noti, potrebbero distruggere la sua carriera e la sua famiglia.

Nel cast ci sono anche Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon. L’uscita è prevista per l’11 ottobre.

In uscita la serie tedesca Dov’è Wanda?

Il 2 ottobre esce invece la prima serie in lingua tedesca di Apple Tv+, ovvero la dark comedy Dov’è Wanda?. La trama ha come protagonisti un uomo e una donna che, dopo il fallimento delle indagini della polizia, decidono di muoversi autonomamente per rintracciare la figlia diciassettenne scappata da casa. Il piano che mettono a punto coinvolge i vicini di casa e di quartiere e rivelerà che nessuno di loro è davvero ciò che sembra.

Il documentario The Last of the Sea Women

Come sirene del mondo reale, le donne protagoniste del documentario The Last of the Sea Women vivono sull’isola di Jeju, in Corea del Sud, e sono famose per portare avanti una secolare tradizione che le vede immergersi fino al fondo dell’oceano, senza ossigeno, per raccogliere frutti di mare che servono poi per il loro sostentamento.

La maggior parte delle haenyeo, così sono chiamate queste donne, oggi ha ormai tra i 60 e gli 80 anni: le loro tradizioni e il loro stile di vita dunque rischiano di sparire con loro. Ma è una eventualità che queste donne agguerrite e vivaci non vogliono contemplare. Questo emozionante documentario racconta ciò che motiva le haenyeo giovani e meno giovani e il clima di affiatata amicizia che si respira nel gruppo.

The Last of the Sea Women esce l’11 ottobre.

Quando esce Shrinking stagione 2

Il 16 ottobre il pubblico potrà continuare a divertirsi con la seconda stagione di Shrinking, serie comedy con Harrison Ford e Jason Segel.

La trama racconta la storia di un terapista che, in lutto per la recente morte della moglie, decide di ignorare l’etica professionale e di iniziare a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa. Un cambiamento che sconvolgerà le vite di tutti, compresa la sua.

Il thriller psicologico Before con Billy Crystal

C’è una certa attesa anche per Before, che arriva sulla piattaforma di streaming il 25 ottobre. La serie tv in dieci episodi è un thriller psicologico in cui il protagonista Eli, uno psichiatra infantile, inizia a lavorare con un ragazzino problematico di nome Lynn che ha una misteriosa connessione con il suo passato.

Nel cast ci sono Billy Crystal, Jacobi Jupe, Judith Light e Rosie Perez.