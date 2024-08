Krank Berlin: anche Apple TV+ ha il suo medical drama

Fonte foto: Apple TV+

Buone notizie per gli appassionati di medical drama: c’è un nuovo titolo in arrivo. Si tratta di Krank Berlin, un dramma ad alta tensione a puntate ambientato tra le corsie di un ospedale tedesco. Recentemente annunciata da Apple TV+, la serie è creata da Samuel Jefferson e Viktor Jakovleski e include nel cast, nel ruolo da protagonista, Haley Louise Jones (nella foto), attrice sudafricana vista tra le altre cose nel film Paradise del 2023 e in La mia prediletta.

La trama: di cosa parla Krank Berlin

La serie Krank Berlin sarà composta da otto episodi ed è prodotta da Violet Pictures e Real Film Berlin per ZDFneo e Apple TV+.

La trama racconta della giovane dottoressa Parker che, dopo che la sua vita privata è andata completamente in pezzi, si è trasferita da Monaco a Berlino in cerca di un nuovo inizio.

Qui la dottoressa si ritrova impegnata a gestire il caotico pronto soccorso del più affollato, complicato e tosto ospedale della capitale tedesca. Quando prova a proporre alcune misure per migliorare l’organizzazione della struttura sanitaria, però, Parker si scontra con le resistenze del personale.

Sottopagate, male equipaggiate e cronicamente stanche, le persone che lavorano in ospedale sembrano in effetti sopravvivere solo grazie a una certa dose di cinismo e black humor.

Ma di fronte a un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti e che si dimostra sempre più spietato, il personale ospedaliero dovrà imparare a mettere da parte diffidenze e differenze per lavorare bene insieme e continuare a salvare vite.

Il cast: chi recita in Krank Berlin

Oltre alla già citata Haley Louise Jones nei panni della dottoressa Parker, il cast di Krank Berlin include Slavko Popadić, attore croato-tedesco visto ad esempio nella serie Netflix del 2019 Skylines.

Completano il cast della serie tv Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz e Peter Lohmeyer.

Una curiosità: uno dei due creatori e sceneggiatori della serie, Samuel Jefferson, ha lavorato come medico in un pronto soccorso prima di abbandonare la carriera ospedaliera e diventare sceneggiatore.

I produttori esecutivi sono Alexis von Wittgenstein e Henning Kamm (noto per Unorthodox). La regia invece è di Alex Schaad (Skin Deep) e Fabian Möhrke (Eichwald, MdB).

Dove è girato Krank Berlin

Le riprese di Krank Berlin si sono svolte in un complesso sportivo e ricreativo abbandonato che si trova nell’ex Berlino Est. Questo edificio nella serie diventa l’ospedale Krankenhaus Neukölln-Kreuzberg, in breve Krank. Il titolo è tra l’altro un gioco di parole, perché in tedesco “krank” significa ammalato, in crisi.

Quando esce Krank Berlin

La serie Krank Berlin dovrebbe debuttare in Germania alla fine del 2024, mentre sarà prossimamente disponibile su Apple TV+ in Italia e in altri Paesi del mondo.