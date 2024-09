Dove vedere l'Europa League 2024 - 2025 in TV e streaming gratis

Il 25 settembre comincia l'Europa League 2024-2025 con Roma e Lazio protagoniste. Ecco come funziona il nuovo format, il calendario delle partite e dove vedere la competizione in TV e streaming

Il nuovo format della Champions League ha portato a cascata dei grossi cambiamenti anche per le altre due coppe europee: Europa League e Conference League. Entrambe hanno preso dalla principale competizione europea lo stesso formato: girone con classifica unica e poi scontri diretti dagli ottavi. L’Europa League è proprio la copia esatta della Champions: girone da 36 squadre con ogni club che disputerà 8 partite nella fase eliminatoria. Alla fine del girone, le prime otto andranno agli ottavi, mentre dalla nona alla ventiquattresima si affronteranno in un turno di playoff. Addio, quindi, alle squadre che scendevano dalla Champions dopo la prima fase eliminatoria: l’Europa League si giocherà tra le 36 squadre qualificate. Tra le quali ci sono due italiane: Roma e Lazio, entrambe con la voglia di far bene e di andare il più in avanti possibile. Ricordiamo che la detentrice del trofeo è l’Atalanta che quest’anno disputerà la Champions. Nessuna squadra favorita, ma tanti club che possono fare bene e andare avanti, in primis i due club della Premier League: Manchester United e Tottenham.

L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV che trasmettono tutti i match sui propri canali e sulle proprie piattaforme. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Questo vuol dire che per vedere le partite di Lazio e Roma in Europa League è necessario essere abbonati a uno dei due servizi. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Lo paghi solamente 14,99 euro invece di 24,99 euro e hai accesso a tantissimi contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket e l’America’s Cup di vela.

Quando inizia l’Europa League 2024-2025: date e calendario

Un calendario molto fitto e che metterà a dura prova le 36 formazioni che partecipano all’Europa League. Più partite, però, vorrà dire anche più divertimento. Si parte il 25 e 26 settembre con la prima giornata (mercoledì e giovedì) e poi le restanti sette giornate si giocheranno tutte di giovedì.

Giornata 1: 25/26 settembre 2024

Giornata 2: 3 ottobre 2024

Giornata 3: 24 ottobre 2024

Giornata 4: 7 novembre 2024

Giornata 5: 28 novembre 2024

Giornata 6: 12 dicembre 2024

Giornata 7: 23 gennaio 2025

Giornata 8: 30 gennaio 2025

Una volta delineata la classifica unica del girone eliminatorio, si passa alla fase a scontro diretto, che inizia il 13 febbraio con gli spareggi per accedere agli ottavi di finale (dalla nona alla ventiquattresima).

Spareggio per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Per la finale, l’appuntamento è il 21 maggio 2025 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Un motivo in più per l’Atlethic Bilbao di puntare alla finale.

Come vedere l’Europa League su Sky e NowTv

Sky e NowTV sono le due piattaforme designate per vedere tutte le partite di Roma e Lazio in Europa League. Grazie all’esclusiva sulla competizione, Sky offre ai suoi abbonati un numero di match praticamente infinito. Per vedere l’Europa League basta sintonizzarsi sui canali della piattaforma satellitare e scegliere la partita più emozionante della giornata. Puoi guardarla anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per qualsiasi dispositivo mobile e per PC.

Se siete abbonati a NowTV, la procedura è praticamente identica. Da smart TV basta installare l’app sul televisore e accedere con le proprie credenziali. Per vedere le partite da smartphone o tablet, invece, basterà scaricare l’omonima app. Se non sei ancora abbonato puoi sfruttare la promo disponibile oggi che ti permette di risparmiare il 40% sul PassSport mensile.

Come vedere l’Europa League in chiaro

Brutte notizie per i tifosi di Lazio e Roma: nessuna partita delle squadre italiane del girone eliminatorio verrà trasmessa in chiaro. Come fatto per la Champions League, anche per l’Europa League Sky ha deciso di non trasmettere nessuna partita delle squadre italiane e di privilegiare il miglior match delle formazioni straniere. Quindi, il giovedì sera sul canale TV8 del digitale terrestre andrà in onda una partita dell’Europa League gratis, ma non riguarderà né Lazio né Roma.

Come funziona la nuova Europa League

Un nuovo format per rendere l’Europa League ancora più avvincente ed equipararla alla Champions League. Addio ai gironi con quattro squadre e benvenuto al girone unico con 36 partecipanti. Ogni club disputa 8 partite in base a un algoritmo che sceglie due squadre per ogni fascia (le squadre sono suddivise in quattro fasce in base al ranking europeo). Al termine del girone eliminatorio, le prime otto si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni arrivate tra il nono e il ventiquattresimo posto si sfidano in uno spareggio per gli ultimi otto posto degli ottavi.

Dagli ottavi si prosegue normalmente con sfide a eliminazione diretta fino alla finale che si disputa a Bilbao.

Europa League: il calendario della Roma

Roma-Athletic Bilbao , giovedì 26 settembre ore 21:00

, giovedì 26 settembre ore 21:00 Elfsborg-Roma , giovedì 3 ottobre ore 21:00

, giovedì 3 ottobre ore 21:00 Roma-Dinamo Kiev , giovedì 24 ottobre ore 18:45

, giovedì 24 ottobre ore 18:45 Union Saint Gilloise-Roma , giovedì 7 novembre ore 18:45

, giovedì 7 novembre ore 18:45 Tottenham-Roma , giovedì 28 novembre ore 21:00

, giovedì 28 novembre ore 21:00 Roma-Braga , giovedì 12 dicembre ore 18:45

, giovedì 12 dicembre ore 18:45 AZ Alkmaar-Roma , giovedì 23 gennaio ore 18:45

, giovedì 23 gennaio ore 18:45 Roma-Eintracht Francoforte, giovedì 30 gennaio ore 21:00

Europa League: il calendario della Lazio