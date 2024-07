Dove vedere il calcio - stagione 24/25: guida completa

Serie A, Serie B, Champions League, coppe europee e campionati esteri: ecco la guida completa per vedere il calcio in TV quest'anno

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Con la conclusione degli Europei è terminata ufficialmente la stagione calcistica 2023-2024, ma bisogna farsi già trovare pronti per quella nuova. Infatti, manca pochissimo all’inizio della stagione 2024 -2025, con la Serie A che comincerà il 17 agosto insieme alla Premier League e agli altri principali campionati europei (solo la Bundesliga comincerà la settimana successiva). C’è grande attesa per questa nuova stagione che vedrà diverse novità, soprattutto per quanto riguarda le coppe europee: la Champions League come l’abbiamo imparata a conoscere andrà “in pensione” e farà posto a un nuovo format un po’ più complesso, ma allo stesso tempo più spettacolare. Girone unico da 32 squadre e 8 partite per ogni squadra nelle fasi eliminatorie. Le prime otto passeranno direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla ventiquattresima si affronteranno in dei playoff per conquistare gli ultimi posti disponibili per gli ottavi di finale.

Una stagione che si preannuncia spettacolare e anche molto lunga (si concluderà a giugno inoltrato con il Mondiale per Club, altra novità del “palinsesto calcistico) con migliaia di partite per tutti gli appassionati. Come fare per vedere in TV o in streaming le partite della propria squadra del cuore impegnata in Serie A e nelle Coppe Europee? Dove vedere la Coppa Italia o la Serie B? In questo articolo troverai la guida completa su come vedere le partite di calcio nella stagione 2024 – 2025. Da DAZN a Sky, passando per NowTV e Amazon Prime Video, ecco tutte le piattaforme su cui vedere il calcio quest’anno.

Dove vedere la Serie A

Nuova stagione, vecchie abitudini. La Lega di Serie A ha assegnato fino al 2029 i diritti delle Serie A a DAZN e Sky, rinnovando gli accordi di tre anni fa. Con delle piccole, ma significative novità. Sky trasmetterà sempre tre partite per ogni giornata di Serie A, ma cambiano gli slot orari e potrà trasmettere anche alcuni big match del campionato, cosa esclusa negli ultimi tre anni. Vediamo nel dettaglio come vedere la Serie A in TV e in streaming.

La piattaforma di riferimento resta sempre e comunque DAZN. Per gli italiani è diventata oramai una formalità vedere le partite della loro squadra del cuore sullo smart TV oppure sullo smartphone, tablet o computer mentre sono in viaggio. DAZN ha acquisito i diritti per l’intera stagione e trasmetterà sulla propria applicazione 380 partite, di cui 266 in esclusiva. Sky, dal canto suo, ha acquisiti i diritti per 114 partite, tre per ogni giornata di campionato. Si tratta dei match che verranno giocati nello slot del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del posticipo del lunedì alle 20:45. Da questa stagione sarà ancora più “calcio spezzatino” con una partita in ogni slot orario, partendo già dal venerdì per le squadre che il martedì della settimana successiva giocano in Champions League. Tutte le partite trasmesse su Sky, saranno disponibili anche su NowTV, la piattaforma on demand della stessa Sky disponibile su smart TV e qualsiasi dispositivo mobile. L’abbonamento al PassSport di NowTV è disponibile anche in offerta con uno sconto di ben il 40% su quello di listino: oltre alla Serie A hai accesso a tutti i contenuti sportivi di NowTV tra cui la Formula 1, la MotoGP, il grande basket con la NBA e l’Eurolega, la Premier League e soprattutto la Champions League e tutte le competizioni europee che vedranno protagoniste le squadre italiane.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Quando comincia la Serie A

Si inizia il 17 agosto e si termina il 25 maggio con la trentottesima giornata. Nel mezzo quattro soste per la pausa Nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo), ma per questa stagione non ci sarà la classica sosta natalizia, ma si giocherà il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio. Ci sarà solamente un turno infrasettimanale previsto per mercoledì 30 ottobre.

Dove vedere la Serie B

Come per lo scorso anno, i diritti TV della Serie B sono stati assegnati sia a Sky sia a DAZN senza nessuna esclusiva. Entrambe le piattaforma possono trasmettere tutti i match, compresi quelli per i playoff e i playout. Massima libertà di scelta e le partite sono comprese nel pacchetto che permette di vedere anche i match della Serie A.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Dove vedere la Lega Pro

Tra gironi (con la novità del Milan Futuro, la seconda squadra della squadra rossonera) e ben 1191 partite nell’arco della stagione. Ecco la Lega Pro, la vecchia Serie C che negli ultimi sta diventando sempre più il trampolino di lancio per i giovani calciatori italiani. Anche per questa stagione sarà divisa in tre gironi e in totale saranno quattro le squadre che saliranno nella categoria cadetta. Come per lo scorso anno, anche per la stagione 2024-2025 i diritti televisivi sono di proprietà di Sky che trasmette tutti i match sui propri canali. Una copertura completa che non può che far piacere ai tifosi. Oltre che su Sky, potrete vedere le partite della Lega Pro anche su NowTV su qualsiasi dispositivo mobile.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Dove vedere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana

Fino alla stagione 2026/2027 le partite della Coppa Italia e della Supercoppa italiana saranno un’esclusiva di Mediaset. Tutti i match saranno un’esclusiva della TV del Biscione e avranno una copertura completa. La corsa per la finale di Coppa Italia prevista per il 14 maggio allo Stadio Olimpico comincerà fin da agosto.

Discorso diverso per la Supercoppa italiana. La Lega di Serie A ha confermato la nuova versione che vede affrontarsi le prime due del campionato e le finaliste della Coppa Italia. Due semifinali e una finale che si giocheranno in Arabia Saudita nel fine settimane del 4-5 gennaio. In diretta TV e in streaming in esclusiva sulle piattaforme Mediaset.

Dove vedere la Champions League

La novità più attesa e annunciata della stagione calcistica: la nuova Champions League. Nuova nel formato, ma non nel prestigio. Resta la competizione europea per squadre più importante, ma cambia completamente faccia. Non più otto gironi da quattro squadre, ma un unico girone da 32 squadre con 8 partite per ogni squadra nella prima fase eliminatoria. Le partite verranno scelte in base al ranking di ogni squadra. Questo assicurerà ancora maggior spettacolo e soprattutto un numero maggior di partite (in totale saranno 203). Le novità non finiscono qui. Infatti, solo le prime otto passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima si affronteranno in un playoff per guadagnare il pass per gli ottavi.

Per la prima volta nella storia della competizione saranno cinque le squadre italiane che parteciperanno alla Champions League, grazie al ranking raggiunto dall’Italia nella scorsa stagione (Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna). Si giocherà dal martedì al giovedì in due fasce orarie: alle 18:45 e alle 21:00.

I diritti televisivi sono stati acquistati da Sky e da Amazon Prime Video. La piattaforma satellitare trasmetterà 185 partite su 203, compresa la finale. I match saranno disponibili anche su NowTV e puoi vederli sia sullo smart TV sia in streaming su qualsiasi dispositivo mobile. Sky trasmetterà in chiaro una partita di Champions per ogni turno anche in chiaro su TV8, ma sceglierà la migliore che non vede un’italiana protagonista.

Amazon Prime Video, invece, ha confermato quanto già avuto negli anni precedenti. Trasmetterà sulla propria piattaforma la miglior partita del mercoledì sera. Nella prima fase spazio alle italiane, poi sceglierà la partita più interessante tra quelle in programma.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS LA CHAMPIONS LEAGUE

Dove vedere Europa League e Conference League

Il nuovo format della Champions League verrà utilizzato anche dall’Europa League e dalla Conference League, adattandolo al numero delle squadre. Due competizioni che negli ultimi anni hanno dato grande soddisfazione alle squadre italiane: lo scorso anno l’Atalanta ha vinto l’Europa League, mentre la Fiorentina ha perso la finale contro l’Olympiacos.

In totale saranno tre le squadre italiane a partecipare a queste due competizioni: Roma e Lazio in Europa League, Fiorentina nuovamente in Conference League, con l’obiettivo di conquistarla dopo avere perso per due volte consecutivamente in finale.

Su quali piattaforme sarà possibile vedere l’Europa League in TV l’Europa League? Come vedere in TV e in streaming la Conference League? Ecco una veloce spiegazione.

Europa League. I diritti televisivi sono stati acquistati in esclusiva da Sky sia per quanto riguarda lo streaming sia la TV. Le 189 partite della competizione saranno disponibili sia sui canali della piattaforma satellitare sia su NowTV, con la possibilità di vederli anche in streaming sull’app dell’omonima piattaforma online.

I diritti televisivi sono stati acquistati in esclusiva da Sky sia per quanto riguarda lo streaming sia la TV. Le 189 partite della competizione saranno disponibili sia sui canali della piattaforma satellitare sia su NowTV, con la possibilità di vederli anche in streaming sull’app dell’omonima piattaforma online. Conference League. Lo stesso discorso è valido anche per la Conference League. Le 153 partite della terza competizione europea sono un’esclusiva di Sky che assicurerà la massima copertura televisiva. Possibilità di vedere i match anche sull’app di NowTV.

Ricordiamo che l’abbonamento al PassSport di NowTV è disponibile in promo con uno sconto del 40% sul costo mensile e lo paghi solamente 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre alla Serie A, e a tutte le coppe europee hai accesso anche alla Formula 1, alla MotoGP, ai grandi tornei di tennis della stagione e a tantissimo altro.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Dove vedere il calcio estero (Premier League, Liga spagnola, Bundesliga e Ligue 1)

Sempre più appassionati seguono anche i campionati esteri e come normale che sia le varie piattaforme hanno fatto a gara per acquistare i diritti della Premier League, della Liga spagnola, della Bundesliga e della Ligue 1. Dove vedere in TV e in streaming le partite di campionato del Manchester City di Pep Guardiola, del Real Madrid di Carlo Ancelotti, del nuovo Bayern Monaco di Kompany e del PSG di Luis Enrique? Ecco una guida completa per tutti gli appassionati di calcio estero.

Premier League. Sky ha rinnovato la partnership con la Premier League e per i prossimi anni sarà la casa del calcio inglese. La piattaforma satellitare ha l’esclusiva sul campionato e trasmetterà sui propri canali e su NowTV tutte le partite più importanti.

Sky ha rinnovato la partnership con la Premier League e per i prossimi anni sarà la casa del calcio inglese. La piattaforma satellitare ha l’esclusiva sul campionato e trasmetterà sui propri canali e su NowTV tutte le partite più importanti. Liga spagnola. Fino al 2029 la Liga spagnola è un’esclusiva di DAZN che arricchisce il pacchetto di contenuti disponibili per gli utenti. Tutti i match sono disponibili sull’app di DAZN e puoi anche rivederli on demand, oppure guardare gli highlights della partite.

Fino al 2029 la Liga spagnola è un’esclusiva di DAZN che arricchisce il pacchetto di contenuti disponibili per gli utenti. Tutti i match sono disponibili sull’app di DAZN e puoi anche rivederli on demand, oppure guardare gli highlights della partite. Bundesliga. Le partite più importanti del campionato tedesco saranno disponibili sui canali di Sky e NowTV. Un’annata che si preannuncia molto interessante, con il Bayer Leverkusen chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Le partite più importanti del campionato tedesco saranno disponibili sui canali di Sky e NowTV. Un’annata che si preannuncia molto interessante, con il Bayer Leverkusen chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Ligue1. Fino al 2029 i diritti TV della Ligue1 sono un’esclusiva di DAZN.