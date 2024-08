Dove vedere la Serie A 2024/2025 in streaming e in TV

Dal 17 agosto riparte la Serie A: ecco dove vedere le partite in TV e in streaming. Prezzi, piattaforme e tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione calcistica

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Il calciomercato non è ancora terminato, ma la nuova stagione del calcio italiano è pronta a cominciare. Da sabato 17 agosto e fino al 25 maggio 2025 la Serie A ci accompagnerà per i prossimi dieci mesi. Un campionato che si preannuncia incerto e con diverse squadre pronte a lottare per le prime posizioni. La favorita resta l’Inter, campione uscente e che è riuscita a confermare gran parte della rosa della scorsa stagione. Un gradino più sotto un folto gruppo formato dal nuovo Milan di Fonseca, dalla nuova Juve di Thiago Motta e dal nuovo Napoli di Antonio Conte. Squadre che hanno cambiato l’allenatore per dare una scossa all’ambiente. E poi grande attenzione all’Atalanta di Gasperini, pronta a fare un ulteriore salto in avanti dopo aver vinto l’Europa League e che sta portando avanti un mercato molto intelligente. E poi non mancheranno le classiche sorprese, come ad esempio il Bologna dello scorso anno.

Una Serie A che riparte con alcune novità anche sotto il punto di vista dei diritti TV. Da quest’anno parte il nuovo accordo firmato con DAZN e Sky. La piattaforma satellitare ha acquistato nuovamente il pacchetto principale e trasmetterà sulla propria app tutte le partite della Serie A. Sky ha ottenuto il pacchetto che comprende 3 partite per ogni turno di campionato. Rispetto al passato, però, sono cambiate le fasce orarie e trasmetterà anche alcuni big match, cosa preclusa negli anni precedenti. Tutte le partite trasmesse da Sky possono essere viste anche dagli abbonati al PassSport di NowTV, piattaforma on demand della stessa Sky. Il PassSport di NowTV è disponibile in offerta con uno sconto speciale del 40% sull’abbonamento mensile: lo pagherai solamente 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti veramente ampio, a partire dalla Formula 1, dalla MotoGP, il meglio del tennis mondiale, la NBA e tantissimo altro.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quando inizia la Serie A 2024-2025: calendario e soste

Dieci mesi di divertimento, spettacolo e, si spera, tanti gol. La prima giornata del campionato di Serie A 2024-2055 è fissata per il 17 agosto, mentre per la trentottesima bisogna aspettare il 25 maggio 2025. Nel mezzo quattro soste per la pausa Nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo), ma per questa stagione non ci sarà la classica sosta natalizia, ma si giocherà il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio. Previsto un turno infrasettimanale per mercoledì 30 ottobre.

Dove si vedono le partite della Serie A

Le partite del campionato di Serie A 2024-2025 si possono vedere solamente sull’app di DAZN (disponibile su praticamente qualsiasi smart TV, smartphone, tablet, computer e console) e sui canali sportivi di Sky (accessibili solo agli abbonati del pacchetto Calcio). I match sono disponibili anche su NowTV agli abbonati al pacchetto PassSport. Chi non vuole abbonarsi deve accontentarsi degli highlight che vengono pubblicati sui canali YouTube della Lega di Serie A e di DAZN alcune ore dopo il termine delle partite.

Come vedere la Serie A su DAZN

La Serie A è il piatto forte di DAZN. La piattaforma satellitare ha acquisito per i prossimi cinque anni i diritti in esclusiva per trasmettere tutte le partite della Serie A. Una copertura completa e che prevede anche un ampio pre-partita e un post-partita per i match più importanti. Durante la settimana, invece, vengono pubblicati contenuti esclusivi, interviste e il meglio di quanto accaduto durante la giornata di campionato.

Per vedere le partite della Serie A 2024-2025 su DAZN è molto semplice. L’applicazione è disponibile per smart TV, smartphone, tablet, computer e offre anche la possibilità di vedere le partite in streaming mentre sei in viaggio o fuori a cena. Il costo dell’abbonamento varia in base alla tipologia di pacchetto scelto.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

DAZN: tutti gli abbonamenti

DAZN offre due pacchetti per vedere tutta la Serie A 2024/2025.

Il primo è il pacchetto Standard che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il costo base del pacchetto è di 44,99 euro al mese e hai la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso. Ci sono anche delle alternative. Puoi, ad esempio, sottoscrivere il piano annuale dilazionato in 12 mensilità (con obbligo di permanenza per 12 mesi) pagando 34,99 euro al mese. Puoi annullare il rinnovo automatico dell’abbonamento dalla tua area personale. Inoltre, puoi abbonarti al piano annuale e pagare in un’unica soluzione di 359 euro, pari a 29,92 euro al mese.

Il secondo è il pacchetto Plus che consente di vedere in contemporanea eventi differenti su due dispositivi registrati, anche se non sono collegati alla stessa linea internet. Il costo base del piano mensile è di 69,99 euro, ma anche in questo caso ci sono delle agevolazioni per chi sottoscrive l’abbonamento annuale. Se scegli l’opzione del pagamento dilazionato in 12 mensilità (con obbligo di permanenza di 12 mesi), il costo è di 59,99 euro al mese. Infine, se acquisti l’abbonamento annuale pagandolo in un’unica soluzione, il prezzo di 599 euro, pari a 49,91 euro al mese.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Dove vedere la Serie A su SKY/NowTV

Continua il sodalizio Sky&Serie A. La piattaforma satellitare ha acquisito per i prossimi cinque anni il pacchetto che le permette di trasmettere 3 partite per ogni turno di Serie A. Rispetto agli anni precedenti c’è una grossa novità: Sky potrà trasmettere anche alcuni big match come ad esempio Juventus – Roma della terza giornata, Inter-Juventus della nona giornata, il derby di Torino della dodicesima giornata e il derby di Milano della ventitreesima giornata.

Le partite della Serie A sono disponibili agli abbonati al pacchetto Sport e le puoi vedere anche in streaming con l’app di SkyGo, disponibile per smartphone, tablet e computer.

Oltre che sulla piattaforma satellitare, Sky trasmette le partite della Serie A anche su NowTV, il servizio on demand accessibile molto facilmente tramite app. Abbonandosi al PassSport hai accesso a un ampio numero di contenuti sportivi e grazie alla promo disponibile oggi risparmi il 40% sul costo dell’abbonamento mensile. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%