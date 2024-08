Dove vedere la Champions League 2024/2025 in streaming e TV

La guida definitiva sulla nuova Champions League 2024-2025: come funziona il nuovo format, le squadre italiane qualificate e come vedere in TV e in streaming tutte le partite

La Champions League 2024/2025 è la novità più grande della nuova stagione del calcio europeo. Più partite (il 47% in più rispetto allo scorso anno), più spettacolo e, si spera, anche maggior appeal a livello internazionale. La UEFA ha deciso di rivoluzionare il format delle sue coppe europee partendo dalla Champions League. La fase a gironi cambia completamente faccia: addio agli otto gironi formati da quattro squadre, per un totale di sei partite per ogni società; benvenuto gruppo unico con 36 squadre e otto partite per ogni squadra. Le prime otto passano direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla ventiquattresima si affrontano in un turno di playoff per decidere le ultime otto qualificati alle partite a eliminazione diretta. Si comincia il 17 settembre con la prima giornata e si termina il 31 maggio con la finale a Monaco di Baviera. Nel mezzo ben 203 partite che assicureranno sicuramente un grande spettacolo.

L’Italia è una delle nazioni che schiera il maggior numero di squadre: ben cinque. Il merito è del primo posto conquistato nel ranking UEFA annuale che permette di ottenere una squadra in più. Nella fase a girone unico ci saranno, quindi, Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta (vincitrice lo scorso anno dell’Europa League). Per vedere lo spettacolo della Champions League 2024-2025 bisogna avere almeno due abbonamenti: quello a Sky/Now TV e ad Amazon Prime Video. Infatti, come accaduto negli ultimi tre anni, la piattaforma di streaming di Amazon ha acquistato il pacchetto che comprende la miglior partita del mercoledì per un totale di 18 match. Sky e NowTV, invece, hanno l’esclusiva su tutto il resto, compresa la finale, per un totale di 183 partite. Ecco come vedere la Champions League 2024/2025.

Quando inizia la Champions League: le date e il calendario

Saranno nove mesi di grande calcio. La prima giornata del gruppo unico della Champions League è previsto dal 17 al 19 settembre (un’altra grande novità di questa stagione sono le partite che si disputano anche di giovedì), mentre per la finale bisogna aspettare il 31 maggio. Rispetto al passato, con questo nuovo formato la Champions League si gioca anche a gennaio per completare le ultime due partite del girone (21-22 gennaio e 29 gennaio). Ecco le date della prima fase.

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Completati i gironi, si passa ai playoff per conquistare uno degli ultimi otto posti degli ottavi: andata l’11-12 febbraio, ritorno il 18-19 febbraio. Per gli ottavi bisogna aspettare marzo, mentre i quarti sono programmati per aprile. Semifinali tra fine aprile e inizio maggio.

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Come detto, la finale è per il 31 maggio e si gioca alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera.

Come vedere la Champions League su SKY e NowTV

Il grande investimento della stagione sportiva di Sky porta il nome di Champions League. La piattaforma satellitare ha acquistato l’esclusiva per trasmettere in diretta e in streaming 185 partite (su 203) della Champions League 2024-2025, tra cui la finale. Una copertura completa che sarà disponibile anche su NowTV, la piattaforma on demand di proprietà della stessa Sky.

Per vedere tutta la Champions League sul proprio TV è necessario avere l’abbonamento al pacchetto Calcio di Sky, oppure, in alternativa, al PassSport di NowTV. Se ancora non sei abbonato, il PassSport di NowTV è disponibile in offerta con uno sconto del 40% sul costo mensile. Lo paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro e hai accesso a un gran numero di eventi sportivi. Oltre alla Champions League, puoi vedere tre partite della Serie A per ogni giornata, i migliori tornei di tennis, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket e tantissimo altro. L’app di NowTV è disponibile per lo smart TV, lo smartphone, il tablet e il computer.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Dove vedere la Champions League su Amazon Prime Video

Amazon ha acquisito nuovamente il pacchetto che permette alla piattaforma video di trasmettere in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera. Un totale di 18 partite tra fase a girone unico, playoff, ottavi, quarti e semifinali (è esclusa la finalissima). Per le partite della fase a girone unico Amazon ha la possibilità di scegliere la miglior partita che vede impegnata una squadra italiana. Per le fasi a eliminazione diretta bisognerà vedere quali squadre italiane si qualificheranno.

Per vedere le partite della Champions League su Amazon Prime Video non è necessario sostenere nessun costo extra, ma basta essere abbonati alla piattaforma. Se ancora non sei abbonati, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi che ti permette di utilizzare gratis Amazon Prime Video per ben 30 giorni. Oltre alla Champions League hai accesso a un numero di contenuti praticamente infinito tra film, serie tv, documentari e programmi per i più piccoli. L’app di Amazon Prime Video è disponibile per qualsiasi dispositivo mobile: smart TV, smartphone, tablet, computer e console.

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS LA CHAMPIONS LEAGUE

Dove vedere la Champions League in chiaro

Per quanto riguarda le partite in chiaro, ci sono brutte notizie per gli appassionati italiani. I diritti per le partite in chiaro sono stati assegnati a Cielo, canale del digitale terrestre, che trasmette la miglior partite delle squadre non italiane del martedì. Quindi, per vedere una delle cinque squadre italiane impegnate in Champions è necessario abbonarsi a Sky/Now TV oppure ad Amazon Prime Video.

Come funziona la nuova Champions League 2024-2025

Un nuovo format per renderla più appetibile alle nuove generazioni e per svecchiare una competizione che rischiava di perdere il suo fascino. La nuova Champions League cambia completamente faccia alla prima fase e ci regala ancora più divertimento e più partite. Ecco una spiegazione su come funzionerà la Champions League 2024-2025.

Partiamo dalla fase a gironi. Prima grande differenza: le squadre che partecipano a questa fase non sono 32, ma 36. Bisogna dimenticare il vecchio format che prevedeva otto gironi formati da quattro squadre ciascuno, ma ci sarà un unico grande gruppo formato da tutte le società. Qui il primo grande dubbio: contro chi giocherà ogni squadra? Come verrà creato il calendario? Andiamo per punti. Ogni squadra giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. Per decidere il calendario, tutte le società verranno suddivise in quattro fasce in base al loro ranking UEFA e ognuna sarà sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia. Unica regola: non si possono affrontare due società della stessa nazione. Ad esempio non ci sarà nessun Juve – Inter, o Milan – Bologna in questa prima fase. Il calendario verrà sorteggiato da un sistema computerizzato che terrà conto di tutti i requisiti.

Una volta terminata la prima fase, ci sarà una classifica unica: le prime otto saranno qualificate direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nova alla ventiquattresima si affronteranno in un turno di play-off per conquistarsi gli ultimi otto posti degli ottavi di finale. Gli accoppiamenti saranno nona contro ventiquattresima, decima contro ventitreesima e via dicendo. Una volta delineato il tabellone degli ottavi di finale, il format sarà identico a quello degli ultimi anni. Fase a eliminazione diretta fino alla finale.