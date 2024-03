Dove vedere la serie Based on a True Story

La nuova serie tv con protagonista Kaley Cuoco ironizza sull’ossessione per i podcast true crime. Ecco quando e dove vederla in Italia

Based on a True Story, basato su una storia vera. È questo il titolo della nuova serie tv con protagonista Kaley Cuoco, attrice già nota soprattutto per The Big Bang Theory. Creata da Craig Rosenberg, già sceneggiatore di The Boys, la serie è uscita nell’estate 2023 negli Stati Uniti, dove ha riscosso un discreto successo. Adesso sta per arrivare per la prima volta in Italia. La trama racconta di come una certa ossessione per i podcast true crime riesce a cambiare la vita (seppure in modi diversi) a una agente immobiliare, un idraulico e una ex star del tennis.

Based on a True Story: di cosa parla

I protagonisti di Based on a True Story sono Ava, un’agente immobiliare incinta e dalla carriera stagnante, e Nathan, un allenatore di tennis precario ed ex atleta stellare che ha dovuto abbandonare il gioco in seguito a un infortunio. La coppia è in crisi e la loro condizione economica peggiora ulteriormente quando Nathan perde il lavoro.

Intanto, Los Angeles è sconvolta da una serie di omicidi che vengono attribuiti a un serial killer soprannominato lo squartatore del Westside. Una delle vittime è la cameriera del bar frequentato abitualmente da Nathan e dal suo amico Matt, un giovane ed educato idraulico.

Ava, appassionata di podcast true crime, inizia a interessarsi alla faccenda e dopo aver raccolto qualche “indizio” si convince che il mite Matt sia in realtà il serial killer che tutti stanno cercando. La coppia, sperando in questo modo di dare una svolta alla propria vita, decide di realizzare un podcast sullo squartatore del Westside, sfruttando anche la voce del presunto serial killer.

Il cast di Based on a True Story

Il cast di Based on a True Story, oltre alla già citata Cuoco, include anche Chris Messina (nei panni di Nathan), Tom Bateman (che interpreta Matt), Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Li Jun Li, Annabelle Dexter-Jones, Aisha Alfa, Alex Alomar Akpobome, June Diane Raphael, Brandon Keener, Miles Mussenden e Pierson Fodé.

Based on a True Story in streaming

La prima stagione di Based on a True Story, composta da otto puntate, sarà disponibile in Italia in streaming su RaiPlay dal 29 marzo 2024.

Based on a True Story avrà una seconda stagione?

La serie tv Based on a True Story è già stata rinnovata per una seconda stagione: la decisione è stata ufficializzata a ottobre 2023. Al momento però non è ancora possibile sapere quando il secondo ciclo di episodi uscirà in streaming.

A marzo 2024 è stato invece comunicato che nella stagione 2 Craig Rosenberg sarà sostituito nel ruolo di showrunner da Annie Weisman. Rosenberg resterà comunque produttore esecutivo delle nuove puntate e ha spiegato di aver voluto fare un passo indietro perché desidera concentrarsi su altri progetti.