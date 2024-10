Sennheiser Accentum True Wireless 4: arriva il supporto Auracast

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sennheiser ha grandi notizie per i possessori di un paio di auricolari Momentum True Wireless 4 (in foto): le cuffiette di fascia alta sono ufficialmente compatibili con Auracast, la tecnologia per il broadcasting audio arrivata con il Bluetooth LE Audio. Inoltre l’azienda tedesca fa sapere che la funzionalità è già disponibile anche sulle Sennheiser Accentum True Wireless, consentendo anche a chi utilizza il modello dal prezzo più accessibile di sfruttare al massimo le potenzialità di questo innovativo sistema di trasmissione audio.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 – Auricolari in-ear – Cancellazione adattiva del rumore

Che cos’è Auracast e come funziona

Auracast è una nuova tecnologia introdotta con lo standard Bluetooth LE Audio, sviluppata per consentire la trasmissione audio a più dispositivi in contemporanea.

Utilizzando questo sistema, dunque, gli utenti sono in grado di collegare più auricolari o più cuffie compatibili alla medesima sorgente audio, per accedere a un’esperienza di ascolto condivisa che può risultate utile in diversi contesti, sia pubblici che privati.

Non è raro, infatti, trovare luoghi come sale cinematografiche, palestre, aeroporti o sale conferenze che permettono la trasmissione di contenuti tramite Auracast, permettendo a chiunque sia in possesso di un prodotto compatibile di connettersi a questa sorgente e di ricevere l’audio direttamente sul proprio dispositivo.

Utilizzando Auracast è anche possibile condividere il proprio audio con un secondo dispositivo Bluetooth, magari per guardare un film in compagnia di qualcuno utilizzando ognuno i propri auricolari.

Bisogna sottolineare, inoltre, che l’utilizzo di questa tecnologia garantisce anche una maggiore efficienza energetica e la riproduzione di audio di qualità superiore.

Importante ricordare che per utilizzare Auracast è necessario scaricare la Smart Control App di Sennheiser, disponibile gratuitamente sia sul Google Play Store che sull’App Store di Apple.

Fatto questo bisogna collegare gli auricolari all’applicazione utilizzando il Bluetooth e selezionare la funzione Auracast, disponibile nella sezione di controllo delle varie funzioni audio del dispositivo.

Attivata l’impostazione consentirà in automatico di individuare eventuali trasmissioni Auracast disponibili nelle immediate vicinanze dell’utente. Dopo aver trovato la trasmissione che si desidera ascoltare non resta che selezionarla per effettuare la connessione.

Sempre tramite l’app Smart Control App è possibile, inoltre, regolare diverse impostazioni di riproduzione, come il profilo sonoro, ad esempio, oppure attivare o disattivare le funzionalità per la cancellazione attiva del rumore, sviluppate per ridurre i rumori dell’ambiente circostante e garantire un’esperienza di ascolto senza interferenze, adatta a ogni contesto.

Quando arriva la nuova funzionalità

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Sennheiser, gli auricolari Sennheiser Momentum True Wireless 4 sono già compatibili con Auracast grazie a un aggiornamento software appena rilasciato dall’azienda produttrice.

Per quanto riguarda le Sennheiser Accentum True Wireless, invece, la funzionalità è disponibile dall’arrivo sul mercato di questo prodotto.

Sennheiser Accentum True Wireless – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore ibrida