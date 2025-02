Dramma e alta cucina, dalla Francia la nuova serie Carême

Fonte foto: Apple TV+

Un dramma ambientato nel mondo dell’alta cucina parigina che segue l’ascesa di Antonin Carême, il primo chef-celebrità dell’alta società del suo tempo. È questo in poche parole il cuore di Carême, serie in lingua francese che farà il suo debutto in streaming su Apple Tv+ fra poche settimane. La piattaforma ha da poco diffuso le prime foto dal set di questa novità, che è diretta dall’acclamato regista Martin Bourboulon e include nel cast Benjamin Voisin, Jérémie Renier e Lyna Khoudri.

La trama: di cosa parla la nuova serie Careme

Girata a Parigi e dintorni, la serie tv Carême racconta la storia dello chef francese Antonin Carême, che partendo da umilissime origini è riuscito a raggiungere i vertici del mondo culinario dell’alta società parigina e dell’Europa napoleonica.

Attirati dalla sua crescente influenza e popolarità, diversi politici provano a sfruttarlo usandolo come spia. Antonin è determinato a lasciarsi alle spalle la povertà e a realizzare i suoi sogni, ma a quale costo?

La vera storia della serie tv Careme

La trama della serie tv Careme è ispirata al libro “Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef” del pluripremiato storico e attore Ian Kelly (già noto per The King’s Man).

Marie Antoine Carême è nato a Parigi nel 1784 ed è morto nella stessa città a 48 anni. Il cuoco viene oggi ricordato per aver codificato lo stile di cucina internazionale noto come haute cuisine, alta cucina, oltre che per aver scritto diversi testi sul tema.

Le sue preparazioni furono apprezzate da diversi membri dell’alta società di quel tempo, compreso Napoleone Bonaparte. Fu però il diplomatico francese Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, per il quale Carême lavorò nella prestigiosa posizione di chef de cuisine, che lo spinse a creare per la prima volta un modo più semplice e raffinato di preparare e presentare le pietanze.

Il cast e le prime foto della serie tv Careme

Il vincitore del premio César Benjamin Voisin (già in Lost Illusions e Summer of 85) interpreta il protagonista Antonin Carême. Nel cast ci sono anche i già citati Jérémie Renier (già in My Way e Saint Laurent) e Lyna Khoudri (Papicha e November).

Tra gli interpreti figura inoltre Alice Da Luz (vista in Hanami e And the Party Goes On). Il regista della serie tv Martin Bourboulon è invece noto, tra le altre cose, per essere già stato dietro la cinepresa di Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan ed Eiffel.

La serie tv è creata da Ian Kelly e Davide Serino (che ha già lavorato a The Bad Guy, M. Il Figlio del Secolo, ed Esterno notte). I produttori esecutivi sono Vanessa van Zuylen con VVZ Production e Dominique Farrugia con Banijay’s Shine Fiction per Apple TV+.

Quando esce la serie tv Careme

Carême arriva su Apple TV+ il 30 aprile 2025. Saranno da subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente, uno ogni mercoledì, fino all’11 giugno 2025.