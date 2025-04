Chief of War, un nuovo dramma epico con Jason Momoa

Fonte foto: Apple TV+

Spiagge paradisiache, ukulele, danza hula, ghirlande di fiori: l’immagine che la maggior parte delle persone ha delle Hawaii è uno stereotipo che si basa soprattutto sul racconto semplificato e romanticizzato che l’industria dell’intrattenimento hollywoodiana ha fatto di questo arcipelago fin dagli anni Trenta. Non solo: anche la colonizzazione e l’annessione delle Hawaii agli Stati Uniti, avvenuta nel 1898, hanno progressivamente impoverito e mutato la cultura hawaiana in un prodotto commerciale. Ebbene, su Apple TV+ sta per arrivare una nuova serie tv che promette un punto di vista differente sulla storia hawaiana: Chief of War

Chief of War, la serie tv sulla colonizzazione delle Hawaii

Scritto, interpretato e prodotto esecutivamente da Jason Momoa, il nuovo dramma epico Chief of War offre una narrazione epica e senza precedenti dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo.

L’arcipelago vulcanico situato nell’Oceano Pacifico centrale è composto da oltre 130 isole, ma sono otto le principali tra cui Maui, Hawai’i (Big island), O’ahu e Kaua’i. Le Hawaii furono originariamente popolate da navigatori polinesiani intorno al 1000 d.C. e unificate per la prima volta nel 1810 sotto il re Kamehameha I, sovrano del Regno delle Hawaii.

L’annessione agli Stati Uniti avvenne dopo un colpo di stato contro la regina Liliʻuokalani. Nel 1959 le Hawaii divennero ufficialmente il 50esimo stato americano, l’unico situato al di fuori del Nord America continentale.

La trama: di cosa parla Chief of War

Ambientata tra gli splendidi scenari delle isole Hawaii, la serie Chief of War sarà composta da nove episodi e si basa su eventi realmente accaduti.

La trama racconta in particolare la storia del guerriero Ka‘iana, interpretato da Momoa, mentre tenta di unificare le isole prima della colonizzazione occidentale alla fine del XVIII secolo.

La vera storia di Chief of War

Kaʻiana è effettivamente esistito: questo guerriero hawaiano di origini nobili è nato intorno al 1755 e pare essere stato uno dei primi capi hawaiani a viaggiare all’estero, visitando la Cina, Macao, le Filippine e la costa nord-occidentale dell’America.

Tornato alle Hawaii, si alleò con Kamehameha I e lo aiutò a conquistare il potere, salvo poi disertare durante la campagna del sovrano per conquistare Oʻahu nel 1795. Si unì a quel punto a Kalanikūpule, sovrano di Oʻahu.

Il cast della serie tv Chief of War

La serie tv Chief of War è interpretata principalmente da un cast polinesiano.

Oltre a Momoa nei panni del protagonista, nella serie figurano Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale‘o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka e Te Kohe Tuhaka.

Jason Momoa ha origini hawaiane e ha creato questa serie tv insieme a Thomas Pa‘a Sibbett, anche lui originario dell’arcipelago. Momoa ha anche diretto l’episodio finale.

Chief of War è prodotta da Fifth Season e Chernin Entertainment. Doug Jung è showrunner e produttore esecutivo insieme a Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Brian Andrew Mendoza.

Justin Chon dirige i primi due episodi e partecipa come produttore esecutivo. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Anders Engström, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence e Tim Van Patten.

Quando esce Chief of War in streaming

Chief of War debutterà a livello globale il 1° agosto 2025 su Apple TV+. Saranno da subito disponibili i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 settembre 2025.