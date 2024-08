La battuta di caccia diventa un incubo: ecco la serie A l’ombre des forêts

Fonte foto: Apple TV+

È una battuta di caccia che si trasforma in un incubo quella raccontata nella nuova serie thriller francese A l’ombre des forêts, che significa “all’ombra dei boschi”. La novità è stata recentemente annunciata da Apple Tv+: prodotta da Gaumont, sarà composta da sei episodi e porterà la firma del creatore e regista Cédric Anger. Anger è noto per il suo esordio come regista di lungometraggi con il film Il Killer, ma recentemente è stato, tra le altre cose, sceneggiatore di Le Ladre, film del 2023 di Mélanie Laurent.

La trama di A l’ombre des forêts

Il protagonista di A l’ombre des forêts, Franck, ama trascorrere del tempo con alcuni suoi amici di vecchia data andando a caccia insieme. Una domenica, però, Franck e i suoi compagni incrociano un altro gruppo di cacciatori che, senza alcuna ragione, inizia a prenderli di mira.

Quando uno degli amici del protagonista viene colpito, il gruppo risponde al fuoco uccidendo uno degli aggressori. Franck e i suoi tre compagni riescono a malapena a fuggire e decidono di non parlare a nessuno di quello che è successo.

Franck prova così a tornare alla vita di sempre insieme alla moglie Krystel, ma nei giorni successivi sia lui sia i suoi amici avvertono la spiacevole sensazione di essere osservati o, peggio, seguiti dai cacciatori in cerca di vendetta.

Il cast di A l’ombre des forêts

I protagonisti della serie A l’ombre des forêts sono Benoît Magimel (visto recentemente nei film Rosalie, Il gusto delle cose e Pacification) e Mélanie Laurent (nota per Il ballo delle pazze, Mia e il leone bianco e Now You See Me).

I due (insieme nella foto) interpretano rispettivamente Franck e la moglie Krystel.

Il resto del cast al momento non è noto. I produttori esecutivi sono Isabelle Degeorges e Christophe Riandee per Gaumont (Lupin, Becoming Karl Lagerfeld, Totems).

Quando esce A l’ombre des forêts

A l’ombre des forêts sarà disponibile in streaming su Apple TV+, ma non è ancora stata annunciata una data di uscita.

Le altre serie tv francesi su Apple TV+

A l’ombre des forêts non sarà la prima serie tv originale francese per la piattaforma di streaming. Sono già disponibili il thriller Liaison, con Vincent Cassel and Eva Green, e la serie multilingue franco-giapponese Drops of God, di cui è da poco stata confermata la seconda stagione.

Prossimamente uscirà Carême, serie tv drammatica dedicate al primo chef di fama mondiale Antonin Carême, che partendo da umili origini parigine è riuscito ad arrivare ai vertici del mondo culinario europeo.

Tra le novità made in France c’è anche La Maison, con Lambert Wilson nei panni di un designer il cui marchio di alta moda posseduto dalla sua famiglia finisce al centro di uno scandalo dopo la diffusione di un video virale. Esce in streaming il 20 settembre 2024.