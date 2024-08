In La Maison il mondo dell'alta moda è colpito da uno scandalo

Fonte foto: Apple TV+

Esce in streaming su Apple TV+ dopo l’estate La Maison, nuova serie francese ambientata nel mondo dell’alta moda. Il family drama è composto da dieci episodi da un’ora ciascuno ed è ambientato tra i maggiori e più prestigiosi atelier di Parigi. Ma non è tutto oro quel che luccica: dietro l’eleganza e il lusso dell’aut couture, in questa serie tv ci sono lotte intestine per il potere, rivalità, relazioni disfunzionali e uno scandalo che rischia di distruggere la reputazione di un’intera famiglia.

Il cast di La Maison

Nel cast di La Maison ci sono Lambert Wilson, Amira Casar (vista in Call Me By Your Name), Carole Bouquet, Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz (Anatomia di una caduta) e Anne Consigny. Completano il cast Corentin Fila, Florence Loiret Caille e Ji-Min Park.

Apple TV+ a officiellement commandé une nouvelle prod’ française pour enrichir sa plateforme 🇫🇷 La série dramatique #LaMaison suivra la dynastie familiale d'une maison de haute couture parisienne 🧵🪡 Au cast’ : Lambert Wilson, Amira Casar, Carole Bouquet, Zita Hanrot… pic.twitter.com/4DMrhHi4zt — Jeremy M. (@JeremyMingot) July 21, 2023

La serie nasce da un’idea originale di Alex Berger, che è anche produttore esecutivo insieme a Emmanuelle Bouilhaguet. I creatori sono gli showrunner José Caltagirone e Valentine Milville. Le regia è di Fabrice Gobert (The Returned) e Daniel Grou (Lupin).

La trama: di cosa parla La Maison

La serie La Maison racconta la rivalità tra due illustri e potenti famiglie che puntano a dominare il mondo dell’alta moda.

A seguire alcune foto del cast in anteprima:

Découvrez en exclusivité les premières images de « La Maison », une série Apple TV+ où la haute-couture côtoie le drame dans les coulisses d’une célèbre maison centenaire. Avec Carole Bouquet, Lambert Wilson, Amira Casar et Zita Hanrot. En savoir plus : https://t.co/8ZtjJbogKa pic.twitter.com/7klFsqnDJ0 — VANITY FAIR FRANCE (@VanityFairFR) June 26, 2024

La trama di La Maison inizia quando Maison LEDU, potente e celebre casa di alta moda francese, viene colpita da uno scandalo quando un video che coinvolte il celebre designer Vincent Ledu (interpretato da Wilson) diventa virale e getta tutta la famiglia, e gli affari di famiglia, sull’orlo del baratro.

L’atelier ha bisogno di reinventarsi e per farlo si affida a Perle Foster (interpretata da Amira Casar), ex musa di Vincent mai uscita dalla sua ombra, e a Paloma Castel (Zita Hanrot), designer che fa parte della nuova generazione di visionari della moda. L’alleanza tra le due riuscirà a rinnovare e a salvare la casa di moda LEDU, che ha alle spalle un secolo di storia?

Ad aggiungere pressione contribuisce il fatto che Diane Rovel (alias Carole Bouquet), CEO del luxury group Rovel, approfitta del momento di debolezza di Vincent per provare ad acquisire Maison LEDU. Tra le due famiglie la rivalità non è una novità e la proposta di acquisto, più che una semplice operazione di marketing, ha il sapore della vendetta.

Quando esce La Maison

La serie tv La Maison fa il suo debutto globale in streaming su Apple TV+ il 20 settembre 2024. È poi prevista l’uscita di un episodio a settimana, ogni venerdì, fino al 15 novembre 2024.