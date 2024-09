Fonte foto: Dreame

In occasione della nuova edizione dell’IFA di Berlino, al via il prossimo 6 settembre, Dreame mostrerà in anteprima il nuovo lavapavimenti H14 Pro a cui si affiancherà il robot aspira e lavapavimenti L40 Ultra. I due nuovi prodotti della gamma Dreame sono già stati ufficializzati dall’azienda che ha annunciato le caratteristiche tecniche dei nuovi modelli. Il lancio commerciale è imminente.

Dreame H14 Pro: caratteristiche

Dreame H14 Pro viene definita dall’azienda come “la nuova frontiera della pulizia domestica smart“. Si tratta di un lavapavimenti che promette una pulizia completa anche nelle aree più difficili da raggiungere. Il modello in questione ha una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e può sfruttare un motore da 14.000 RPM, in grado di far girare le spazzole 520 volte al minuto, per un’asciugatura veloce e senza aloni.

Il lavapavimenti utilizza acqua calda a 60° C, riscaldata tramite il riscaldatore PTC, per una rimozione veloce (e senza bisogno di strofinare manualmente) dello sporco. Secondo Dreame, il particolare design del lavapavimenti permette di bloccare batteri e odori in modo tale che questi non possano fuoriuscire durante l’asciugatura automatica.

Il dispositivo include due modalità di asciugatura: c’è l’asciugatura ad alta velocità, che richiede appena 5 minuti ed è pensata per rinfreschi rapidi, e c’è poi l’asciugatura silenziosa, che richiede circa un’ora di tempo, operando con una rumorosità di appena 50,6 dBA. H14 Pro integra una batteria ad alta capacità (6 x 5.000 mAh) ed è in grado di garantire un’autonomia di 40 minuti di pulizia continua.

C’è poi un serbatoio da 880 ml. Secondo l’azienda, queste caratteristiche sono sufficienti a pulire (senza bisogno di ricariche) fino a 300 metri quadrati di superficie. Tra le caratteristiche del lavapavimenti c’è il sistema di potenza Glide Wheel, con algoritmi intelligenti che regolano il funzionamento delle due ruote posteriori, per uno scivolamento senza sforzo all’indietro (che replica il movimento fluido in avanti del lavapavimenti).

C’è poi il sistema di dosaggio automatico del detergente a cui si affianca la modalità di efficienza energetica, che regola il funzionamento per ottimizzare i consumi. La gestione del dispositivo può avvenire tramite l’app Dreamhome, con possibilità di regolare le impostazioni di pulizia, ricevendo anche avvisi di manutenzione.

Dreame H14 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Dreame H14 Pro arriverà sul mercato italiano con un prezzo di listino di 699 euro. Sul sito ufficiale di Dreame viene anticipata la partenza di una promo lancio, che prenderà il via il prossimo 9 settembre. Tale promo garantirà uno sconto sul prezzo del nuovo lavapavimenti. Maggiori dettagli arriveranno la prossima settimana. Una promo analoga (dal 6 settembre) è prevista anche per il Dreame L40 Ultra.