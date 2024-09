Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Mova, brand indipendente di Dreame, annuncia il suo debutto in Europa con nuovi prodotti dedicati alla pulizia di casa (e non solo)

Fonte foto: Mova

La vetrina di IFA di Berlino è stata sfruttata da Mova per annunciare il debutto sul mercato europeo di un nuovo ecosistema di prodotti. Il marchio “Powered by Dreame Technology” (si tratta di un vero e proprio sub brand di Dreame) punta a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato, concentrandosi, inizialmente, sul segmento dei prodotti dedicati alla pulizia di casa.

Si tratta, però, solo di un primo passo. Sfruttando il supporto di Dreame Technology, che garantisce la possibilità di sviluppare con maggiore rapidità nuovi prodotti, Mova andrà ad ampliare sempre di più la sua gamma, con diverse novità che saranno messe a disposizione degli utenti europei.

Focus sulla pulizia di casa

Il debutto in Europa di Mova parte da un segmento di mercato ben preciso: il brand si concentra, da subito, sui dispositivi per la pulizia di casa, proponendo due modelli: un robot lava e aspira completamente automatico e un’aspirapolvere lavapavimenti manuale.

La gamma di Mova per il mercato europeo, infatti, comprende il nuovo E30 Ultra, un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione da 7.000 Pa che può pulire anche negli angoli e in altri punti difficili da raggiungere.

Il robot è in grado di sollevare il mop di 10,5 mm, in modo da mantenere asciutti i tappeti durante la pulizia di casa, e di sfruttare un sistema di riconoscimento ultrasonico dei materiali per poter adattare la potenza di aspirazione e migliorare i risultati della pulizia.

Mova M10, invece, è un aspirapolvere dry&wet dal peso di appena 0,9 chilogrammi e con possibilità di piegatura a 180 gradi. Sfruttando l’asse rotante, inoltre, l’aspirapolvere è in grado di muoversi anche in spazi ristretti.

Questo modello include il Liquid Locking System, una particolare tecnologia che impedisce all’acqua usata di rifluire per migliorare l’efficienza di pulizia e proteggere il motore.

Altri prodotti in arrivo

Mova ha intenzione di potenziare ulteriormente la sua offerta di prodotti per il mercato europeo. In occasione dell’annuncio del suo debutto, infatti, il brand ha confermato l’arrivo di diversi altri prodotti. La gamma Mova, infatti, sarà composta anche da tagliaerba robotizzati, friggitrici ad aria e spazzolini elettrici.

I dettagli completi in merito alle novità in arrivo saranno svelati nel corso dei prossimi mesi. I canali di distribuzione dovrebbero essere gli stessi dei prodotti Dreame, con gli utenti che potranno acquistare i prodotti Mova anche tramite rivenditori online come Amazon.