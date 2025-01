Mova P50 Pro Ultra: il nuovo robot aspirapolvere arriva in Italia

Fonte foto: Mova

Mova, sub-brand di Dreame, ha annunciato il lancio del nuovo Mova P50 Pro Ultra, un robot aspirapolvere e lavapavimenti destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato grazie ad un prezzo molto interessante.

Il modello è disponibile sul mercato italiano da questa settimana, con una promo lancio che potrebbe spingere diversi utenti ad effettuare l’acquisto, anche grazie alla presenza di una garanzia di 3 anni. Il nuovo robot di Mova è già acquistabile anche su Amazon, sfruttando la promo lancio che termina il 21 gennaio.

Mova P50 Pro Ultra

Mova P50 Pro Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo Mova P50 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una potenza di aspirazione di 19.000 Pa e della spazzola districante CleanChop. Si tratta di una combinazione che, secondo l’azienda, riesce a garantire una pulizia completa anche in tempi ridotti.

C’è poi la tecnologia FlexReach che consente a P50 Ultra di poter raggiungere anche i punti che, generalmente, sono difficili da raggiungere per i robot, come gli angoli, le fessure e le superfici al di sotto dei mobili. Il sistema utilizza una spazzola laterale e un panno, entrambi estensibili fino a 4 cm.

Con la funzione di rimozione automatica del panno, inoltre, è possibile proteggere i tappeti a pelo lungo.

Il robot di Mova integra anche una telecamera RGB per identificare le macchie più resistenti e i residui secchi. Grazie al sistema di navigazione, inoltre, il robot può superare ostacoli con un’altezza di 22 mm, muovendosi nell’ambiente domestico, andando ad evitare gli ostacoli.

L’utente può gestire il funzionamento tramite l’app abbinata, andando ad esempio a impostare zone vietate e a definire le caratteristiche della pulizia in base all’ambiente, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile. C’è anche la funzione di controllo vocale con cui è possibile avviare o interrompere la pulizia.

Per la pulizia dei moci, Mova P50 Ultra utilizza acqua calda a 75° C. Il robot è abbinato alla stazione all in one, con la raccolta automatica della polvere (con un’autonomia che arriva fino a 75 giorni), il riempimento automatico dell’acqua per il lavaggio e l’aggiunta automatica del detergente.

Mova P50 Pro Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo Mova P50 Pro Ultra è disponibile da questa settimana, anche in Italia. Il robot arriva sul mercato con un prezzo di listino di 999 euro.

Grazie alla promo lancio, però, è possibile acquistare il nuovo modello di Mova con un prezzo ridotto a 899 euro, ricevendo anche lo spazzolino elettrico Fresh Pro 3D Clean, con testina di ricambio inclusa, senza alcun costo aggiuntivo.

Il bundle promozionale è disponibile anche su Amazon. La promo lancio è a tempo limitato e terminerà il 21 gennaio prossimo.

Mova P50 Pro Ultra