È colpa mia, ma a Londra: ecco gli attori protagonisti del remake

Fonte foto: Kate Green/Getty Images for Prime Video UK

È colpa mia?, il primo film Original spagnolo tratto dalla trilogia Culpables di Mercedes Ron, ha avuto un calorosissimo riscontro da parte del pubblico: dopo il suo debutto su Prime Video, è diventato il film non in lingua inglese di maggiore successo nella storia della piattaforma di streaming. Che non ha perso tempo, ovviamente, e ha subito confermato la produzione dei due film successivi: È colpa tua?, in uscita a dicembre 2024, e È colpa nostra?, in produzione. Ma non finisce qui: in questi giorni è stato annunciato che ci sarà anche un remake inglese, ovvero il film Original britannico È colpa mia: Londra.

È colpa mia, chi recita nel remake inglese?

Se i protagonisti della trilogia cinematografia spagnola sono Nicole Wallace (già vista in Skam Spain) e Gabriel Guevara (Tomorrow is Today), nel remake inglese Noah e Nick avranno volti nuovi. Nello specifico, i ruoli sono assegnati ad Asha Banks e Matthew Broome.

Classe 2003, Banks è un’attrice e cantante che il pubblico vedrà presto nella serie BBC tratta dal libro Come uccidono le brave ragazze (A Good Girl’s Guide to Murder). In precedenza Banks ha recitato più volte in teatro, in alcuni cortometraggi, episodi di serie tv e nel film-musical The Magic Flute. Broome invece è noto soprattutto per il suo ruolo in The Buccaneers, su Apple Tv+.

Nel cast di È colpa mia: Londra, che è prodotto da 42, ci sono anche Eve Macklin (già vista in Brooklyn) nel ruolo di Ella, Ray Fearon (Barbie) in quello William e Enva Lewis (How to Have Sex) in quello di Jenna. Travis è interpretato da Jason Flemyng (visto in Black Dog), mentre Lion è Kerim Hassan (Champion). Completano il cast Sam Buchanan (Back to Black) nei panni di Ronnie, Amelia Kenworthy (Messenger) in quelli di Anna e Harry Gilby (Tolkien) in quelli di Dan.

Cosa sappiamo di È colpa mia Londra: la trama

Il film Original britannico È colpa mia: Londra è basato sul primo libro della trilogia di Mercedes Ron. La trama quindi, a parte qualche variazione geografica e di contesto, è sostanzialmente uguale a quella del romanzo e del film Original spagnolo già disponibile su Prime Video.

Ella, la madre di Noah, si innamora di William. Madre e figlia si trasferiscono quindi dagli Stati Uniti a Londra per vivere insieme all’uomo, che ha uno stile di vita molto agiato, e a suo figlio Nick, il classico "bad boy".

Tra Noah e Nick nasce un’attrazione immediata, che i due cercano di tenere a bada mentre la ragazza prova a adattarsi alla nuova vita oltreoceano. Intanto, però, il padre di Noah è stato rilasciato dal carcere e diventa una presenza minacciosa nella vita della figlia.

«Sappiamo che i fan di tutto il mondo saranno entusiasti di sapere che Prime Video offrirà loro, con È colpa mia: Londra, un nuovissimo remake britannico del primo libro della trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron», ha dichiarato in una nota stampa James Farrell, VP International Originals di Amazon MGM Studios. «Siamo lieti di investire in due nuovi talenti come Asha Banks e Matthew Broome nei panni di Noah e Nick, riportando in vita questa storia di fama mondiale all’interno di una cornice britannica».

Diretto da Dani Girdwood e Charlotte Fassler, il remake britannico è scritto da Melissa Osborne (Change).

Quando esce È colpa mia: Londra

La produzione di È colpa mia: Londra si è recentemente conclusa nel Regno Unito. Il film uscirà prossimamente su Prime Video, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.