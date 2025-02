Film d'amore imperdibili su Prime Video per San Valentino 2025

San Valentino in vista: ecco le nuove uscite romantiche da guardare in streaming su Prime Video e sui Prime Video Channel in occasione del 14 febbraio 2025

Le principali piattaforme di streaming non si sono fatte cogliere impreparate di fronte a San Valentino 2025. Su Netflix ci sono diverse nuove uscite in tema con il giorno più romantico dell’anno. Su Apple TV+ tra le novità del mese c’è il dramedy Amare da morire (Love You to Death), che racconta di due amici di infanzia che si ritrovano in un momento delicato delle loro vite. Su Disney+ si possono recuperare invece alcuni film d’amore considerati ormai dei classici, come 10 cose che odio di te, 27 volte in bianco e Pretty Woman. Quali sono invece le novità di San Valentino del 2025 su Prime Video e sui Prime Video Channels?

È colpa mia: Londra

La novità più attesa è probabilmente È colpa mia: Londra, nuovo film Original disponibile dal 13 febbraio su Prime Video. È il remake inglese del film Original spagnolo tratto dal primo libro della trilogia Culpables di Mercedes Ron.

Quando sua madre si innamora di un ricco uomo inglese, la diciottenne Noah si trasferisce con lei dagli Stati Uniti a Londra per vivere con il nuovo patrigno e suo figlio Nick. Tra i due fratellastri nasce un’immediata attrazione che diventerà qualcosa di più. Intanto, però, il padre di Noah è stato rilasciato dal carcere e inizia a seguire ogni movimento della figlia.

Someone Like You

Scritto e diretto da Tyler Russell, questo film romantico è uscito nel 2024 ma è entrato a fare parte del catalogo Prime Video a inizio febbraio 2025. La trama ha come protagonista un giovane architetto che, dopo la tragica morte della sua migliore amica, parte alla ricerca della gemella che non ha mai conosciuto, perché i due sono stati a loro insaputa separati alla nascita. Questo viaggio lo porterà inaspettatamente a innamorarsi.

Coppia aperta quasi spalancata

Diretto da Federica Di Giacomo, Coppia aperta quasi spalancata è disponibile dal 14 febbraio 2025 su IWonderfull, uno dei Prime Video Channels. Tratto dall’omonima commedia teatrale di Franca Rame e Dario Fo, il film ha come protagonista Chiara Francini. La trama racconta la storia di Antonia che, temendo di perdere suo marito, accetta la proposta di lui di aprire la coppia. Con risultati inaspettati…

Ali e Ava – Storia di un incontro

Sempre su IWonderfull c’è anche Ali e Ava – Storia di un incontro, con la regia di Clio Barnard. La trama racconta il tenero legame tra Ali, che vive un matrimonio dolorosamente segnato da un evento tragico, e Ava, una maestra elementare. Quando si incontrano, i due riempiono le rispettive esistenze superando ogni ostacolo.

I segreti di Brokeback Mountain

Anche su Paramount+ (uno dei Prime Video Channel) ci sono diversi film romantici del passato. Tra i classici a disposizione c’è ad esempio I segreti di Brokeback Mountain: uscito nel 2005, è ambientato nel 1963 e ha come protagonisti due mandriani che diventano amici e iniziano una relazione che dura un’estate, per poi tornare alle loro convenzionali vite tra matrimonio e figli.