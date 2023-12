EA Sports FC 24, il prezzo è crollato: è da acquistare subito

Fonte foto: Ea Sport

Una delle principali novità in tema videogame di questo 2023 è sicuramente EA Sports FC 24. I più attenti sapranno sicuramente che si tratta del nuovo gioco di simulazione calcistica che ha preso il posto di Fifa. Il videogame è sviluppato sempre da Electronic Arts che non ha trovato l’accordo con la FIFA e ha deciso di lanciare il videogioco cambiando nome. Il nuovo EA Sport FC 24 segue il solco tracciato negli ultimi anni, andando a migliorare singoli aspetti del gameplay per renderlo ancora più simile al calcio giocato.

Il titolo è stato uno dei più acquistati in questi ultimi mesi del 2023 e anche uno dei più desiderati per Natale. Se siete in ritardo con gli ultimi regali, questa è la promo che fa per voi. Su Amazon, infatti, trovi in offerta le versioni di EA Sports FC 24 per PlayStation 5, Xbox e Switch, praticamente per tutte le console di nuova generazione. E il prezzo è veramente incredibile: si tratta del minimo storico e li paghi pochissimo. Un’occasione più unica che rara e che non devi farti scappare per nessun motivo. Approfittane subito e la consegna avviene direttamente dopo Natale.

EA Sports FC 24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo eccezionale e un’offerta da non farsi scappare. Oggi è il momento giusto per acquistare EA Sports FC 24, il videogame più venduto in Italia e il più amato dagli appassionati. In offerta trovi sia la versione PS5, sia Xbox (in tutte le versioni, sia Xbox One sia Xbox Series X), sia Switch. Praticamente tutte le console più importanti. Andiamo con ordine.

Partiamo da Ea Sports FC 24 per PlayStation 5. Oggi è disponibile in offerta con un super sconto del 38% e lo paghi solamente 49,99€. Minimo storico e super prezzo da non farsi sfuggire. La disponibilità è immediata e la consegna avviene subito dopo Natale. Hai tempo fino al 31 gennaio 2024 per fare il reso gratuito.

Stessa offerta e stesso prezzo per la versione Xbox. Lo sconto è del 38% e il prezzo scende a 49,99 euro. La versione è compatibile sia con la Xbox One sia con la Xbox Series X. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno in più.

Infine, in offerta speciale trovi anche EA Sport FC 24 per Nintendo Switch. Lo sconto è del 33% e il prezzo scende a 39,99 euro. In questo caso la consegna avviene subito dopo Natale.

EA Sports FC 24: le novità del gameplay

Electronic Arts si è concentrata soprattutto sui movimenti dei giocatori per renderli ancora più realistici. Con questa versione fa il suo debutto la tecnologia HyperMotionV che porta sul campo i movimenti realistici dei giocatori: sembrerà veramente di vedere una partita in TV. Il gioco si conferma un punto di riferimento anche per quanto riguarda le licenze ufficiali: in totale i giocatori e le giocatrici disponibili sono più di 19.000, con più di 700 squadre, 100 stadi e 30 competizioni ufficiali. Dalla Serie A, passando dalla Premium League, fino ad arrivare al campionati minori europei, trovi uno dei database più ricchi di sempre. E c’è anche Ultimate Team, la modalità di gioco che negli ultimi anni ha spopolato tra gli appassionati e che torna anche in EA Sport FC 24 con importanti novità che rendono il gameplay ancora più emozionante.