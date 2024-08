Google Pixel 9 e iPhone 15 Pro, le offerte shock di Amazon di questa settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Passata la settimana di Ferragosto si ricomincia a fare sul serio. Per molti italiani le ferie sono terminate e si torna al lavoro. Lo stesso vale anche per Amazon, anche se il sito di e-commerce non è andato mai in ferie, continuando a lanciare nuove promo giorno dopo giorno. Per ricominciare al meglio questo "nuovo anno" lavorativo, il sito di e-commerce ci presenta nuove promo veramente speciali e che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo. Tra le novità di questa settimana, ci sono anche i Google Pixel 9, i nuovi smartphone dell’azienda di Mountain View appena lanciati e disponibili con una promo lancio incredibile. In tema smartphone un’altra offerta da non farsi scappare riguarda l’iPhone 15 Pro, che trovi al minimo storico e puoi anche pagarlo a rate.

Amazon, le migliori offerte 19 – 25 agosto

Una settimana ricca di offerte e che non ti lascerà deluso. Ci sono promo di tutti i tipi e alcune le abbiamo già anticipate. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie lowcost, le Oppo Enco Buds2 sono le migliori che puoi acquistare oggi grazie allo sconto del 60% e le paghi meno di 20 euro. Un’altra offerta da non lasciarsi scappare è il Galaxy Watch5 Pro: grazie allo sconto del 56% lo paghi meno della metà e approfitti di una delle migliori promo della settimana. Molto interessante anche la promo per il tablet Blackview Tab30: grazie al doppio sconto risparmi 300 euro e lo paghi molto meno della metà. Come sempre abbiamo selezionato anche alcuni elettrodomestici, diventati sempre più smart e utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio il robot aspirapolvere iRobot Roomba 697 (sconto del 33%) e l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 (sconto del 40%).

Google Pixel 9

Una delle novità più importanti di questa settimana. L’azienda di Mountain View ha lanciato la sua nuova famiglia di smartphone: si tratta del Google Pixel 9, del Google Pixel 9 Pro e del Google Pixel 9 Pro XL. Tre smartphone simili tra di loro, ma con alcune differenze sostanziali nel comparto fotografico. Il comun minimo denominatore, però, è la presenza di Google AI, l’intelligenza artificiale di Google pensata appositamente per gli smartphone che in questi Google Pixel 9 fa un ulteriore salto in avanti. Tante nuove funzioni che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio stilare liste, fare traduzioni, oppure modificare le foto appena scattate. Tre smartphone dalle enormi potenzialità e che hanno fatto anche il loro debutto su Amazon con una promo lancio veramente unica.

Ogni modello, infatti, è in offerta con uno sconto che fa risparmiare centinaia di euro con la sicurezza della prenotazione al prezzo minimo garantito (l’uscita ufficiale sul mercato è prevista per il 22 agosto). Ecco una tabella riassuntiva con i prezzi e lo sconto per ogni modello.

iPhone 15 Pro

Una delle migliori promo di questa settimana riguarda l’iPhone 15 Pro. Lo smartphone top di gamma di Apple nella versione con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile in offerta con uno sconto del 21% e lo paghi 1079 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati sul sito di e-commerce e anche di tutto il web. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Oltre allo sconto, usufruisci anche dei servizi premium di Amazon, tra cui la consegna rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 14 giorni dall’acquisto. Sulle caratteristiche dello smartphone c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, refresh rate elevatissimo e un sistema fotografico professionale di nuova generazione.

iPhone 15 Pro

Moto G54

Non solo smartphone da centinaia (se non migliaia) di euro. Questa settimana su Amazon trovi anche l’ottimo Moto G54 in promo con uno sconto del 39% e lo paghi solamente 152 euro, il prezzo più basso mai registrato su Amazon. Uno smartphone che è una vera sorpresa e dotato di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per capirlo basta leggere la scheda tecnica. È equipaggiato con uno schermo da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una risoluzione FullHD che assicura un’ottima qualità delle immagini. 12 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna e una fotocamera professionale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine. La ciliegina sulla torta è la batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Moto G54

Oppo Enco Buds 2

Nella nostra guida all’acquisto settimanale non mancano mai un paio di cuffie Bluetooth da avere sempre con sé nello zaino. Questa settimana la nostra scelta va sulle Oppo Enco Buds2, auricolari Bluetooth di ottima qualità che trovi in offerta su Amazon con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo a soli 19,99 euro. Le paghi poco, ma la qualità è molto elevata. Dotata di riduzione del rumore, comandi touch e di bassi profondi. Perfette anche per effettuare le chiamate. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e fai un ottimo affare.

Oppo Enco Buds 2

Ventilatore da collo

È l’accessorio dell’estate. Senza troppi giri di parole. Stiamo parlando del ventilatore da collo, l’ultimo ritrovato per combattere il caldo eccessivo di questo periodo. Come normale che sia, questa tipologia di dispositivi è tra le più acquistate su Amazon e quando ne trovi uno in offerta bisogna approfittarne subito per non perdere l’occasione. Questa settimana trovi questo modello con uno sconto del 29% e lo paghi solo 11,99 euro. Facile da utilizzare, lo ricarichi tramite la porta USB e puoi scegliere tra 5 differenti velocità. Perfetto per quando sei in viaggio.

Ventilatore da collo

Google Pixel Watch 2

Ottima occasione per il Google Pixel Watch 2. Lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View è in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 244,34 euro, con un risparmio di ben 150 euro su quello di listino. Orologio con funzionalità avanzate e con sensori di ultima generazione che ti permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della tua salute, a partire dalla frequenza cardiaca. Per gli amanti dello sport ci sono tante attività sportive e tramite l’app dello smartphone puoi controllare i tuoi miglioramenti. A bordo c’è il sistema operativo WearOS e puoi scegliere di installare tante app differenti.

Google Pixel Watch 2

Galaxy Watch5 Pro

È una delle offerte più interessanti di questa settimana, ma anche una di quelle che terminerà prima perché le scorte stanno terminando. Su Amazon è disponibile il Galaxy Watch5 Pro con uno sconto eccezionale del 56% che fa crollare il prezzo a 219,90 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Parliamo di un orologio con caratteristiche eccezionali e super resistente. Il compagno ideale per chi ama fare escursioni ed allenamenti all’aperto. Grazie a un GPS ad alta precisione, è anche in grado di riportarti al punto di partenza se hai perso l’orientamento. Più di 90 modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato e completo della salute. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Galaxy Watch5 Pro

Amazfit GTR 2

Su Amazon è la settimana degli smartwatch e lo dimostra l’offerta disponibile per l’Amazfit GTR 2. Grazie all’offerta lampo disponibile questa settimana lo trovi a un prezzo mini di 69,90 euro, con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. A bordo trovi tutto quello che ti serve da un orologio, a partire da più di 90 modalità di allenamento e un set di sensori che monitora battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Collegandolo con il tuo smartphone puoi anche riprodurre la musica e rispondere alle chiamate in arrivo sullo smartphone.

Smart TV Philips 32 pollici

Se siete alla ricerca di un televisore dalle dimensioni contenute e che costi poco, questa è la promo che fa per voi. Su Amazon è disponibile lo smart TV Philips da 32 pollici a un prezzo di 169 euro grazie allo sconto del 32%. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e ha tutto quello che ti serve. Il sistema operativo supporta tutte le principali app per lo streaming e puoi installare anche Google Assistente e Alexa. La qualità delle immagini è buona e grazie all’HDR10 prendono vita.

Smart TV Philips 32 pollici

EA Sport FC 25

I principali campionati di calcio nazionali sono ricominciati ed è anche arrivato il periodo del lancio dei videogame di simulazione calcistica. Da oramai diversi anni il mercato è dominato da un solo tiolo: EA Sport FC (il vecchio Fifa per i nostalgici dei videogame). Electronic Arts ha presentato il nuovo EA Sport FC 25 che si arricchisce di novità interessanti e di un gameplay ancora più realistico. Se non vuoi aspettare il giorno dell’uscita per acquistarlo, su Amazon è già disponibile la prenotazione al prezzo minimo garantito. Trovi tutte le versioni, da quella per la PS5 fino a quella per la Switch. Approfittane subito, lo ricevi a casa il giorno dell’uscita ufficiale.

EA Sport FC 25 – PS5

EA Sport FC 25 – PS4

EA Sport FC 25 – Xbox Series X – Xbox One

EA Sport FC 25 – PC

EA Sport FC 25 – Switch

Blackview Tab30

Torna in offerta uno dei prodotti più acquistati di questi ultimi mesi: il tablet Blackview Tab30. E lo fa con un’offerta veramente da urlo. Il merito è del doppio sconto che trovi in pagina. Vediamo nel dettaglio l’offerta. Il primo coupon fa diminuire il prezzo del 50%, mentre il secondo da applicare sempre nella pagina prodotto, lo fa scendere di altri 110 euro. Il risultato finale è che il prezzo è di 79,99 euro invece di 379,99 euro, con un risparmio netto di 300 euro. Si tratta del classico tablet da divano con schermo da 10 pollici, ottimo processore, 6 gigabyte di RAM e memoria interna da 64 gigabyte. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche per lavorare a documenti e presentazioni.

Blackview Tab30

Stampante Epson EcoTank

Una stampante che ti fa risparmiare sul piano economico e che inquina meno rispetto a un modello normale. Parliamo della stampante Epson EcoTank dotata di serbatoi ricaricabili invece che delle classiche cartucce. Su Amazon la trovi con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 159,99 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Con i flaconi di inchiostro inclusi puoi stampare fino a 3600 pagine in bianco e nero e 6500 pagine a colori. Perfetta sia per la casa sia per l’ufficio.

Stampante Epson EcoTank

iRobot Roomba 697

Un robot aspirapolvere a buon prezzo e con funzionalità avanzate? Abbiamo l’offerta che fa per voi. Questa settimana trovi l’ottimo iRobot Roomba 697 con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 199,90 euro. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. È dotato di ottimi sensori che mappano accuratamente la tua abitazione per evitare gli ostacoli e pulisce egregiamente il pavimento. Lo puoi anche controllare da remoto con lo smartphone o con l’app per lo smartphone.

iRobot Roomba 697

Rowenta X-PERT 6.60

Una delle migliori offerte della settimana per quanto riguarda gli elettrodomestici per la pulizia domestica. Sul sito di e-commerce trovi l’aspirapolvere top di gamma Rowenta X-PERT 6.60 a un prezzo eccezionale di 179,99 euro grazie allo sconto del 40%. Risparmi ben 120 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, smart display che mostra la modalità di utilizzo e l’autonomia. Grazie alla Flex Technology la puoi piegare per arrivare anche negli angoli più complicati. Facile da utilizzare e con tanti accessori nella confezione.

Rowenta X-PERT 6.60

Macchina per il caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me

Una delle passioni degli italiani è la pausa caffè con i colleghi davanti alla macchinetta del caffè, oppure berlo con gli amici a casa. Se sei alla ricerca di una macchina per il caffè espresso, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi questo la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 59,99 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon. Inoltre, acquistandola adesso ottieni un buono sconto del valore di 40 euro da utilizzare per le capsule Nescafé Dolce Gusto. Facile da utilizzare e dalle dimensioni compatte, non acquistarla sarebbe un gravissimo errore.

Due mesi in regalo di Audible

Chiudiamo questa settimana non con un’offerta per uno smartphone o un elettrodomestico, ma con la nuova promo lanciata da Amazon per il servizio Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva. Solo per i nuovi abbonati il periodo di prova gratuita passa da 30 a 60 giorni e puoi disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo per il rinnovo. Puoi ascoltare quello che vuoi, quando vuoi grazie a oltre 70.000 storie disponibili. E con i podcast esclusivi di Audible saprai sempre cosa ascoltare.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER DUE MESI