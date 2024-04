Earth Day 2024: cosa guardare su Apple Tv+

Serie tv, documentari mozzafiato, cartoni animati: cinque titoli da cercare in streaming in vista della Giornata della Terra del 22 aprile

Fonte foto: Apple TV+

Una “giornata della Terra” per celebrare l’ambiente e le risorse naturali e ricordare l’importanza della salvaguardia del pianeta. Nel 2024 in occasione dell’Earth Day, la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite che cade ogni anno il 22 aprile, Apple TV+ ha messo insieme una programmazione ad hoc riunendo in un’unica lista titoli usciti da qualche tempo e novità più recenti. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: dai documentari alle serie tv, fino ai cartoni animati da guardare in famiglia o insieme ai bambini.

Jane, la serie ispirata a Jane Goodall

È il lavoro della dottoressa Jane Goodall, l’etologa e antropologa britannica nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzè, ad avere ispirato la serie tv Jane. La protagonista Jane Garcia, una bambina di nove anni che si è data la missione di salvare gli animali, usa la sua fervida immaginazione per portare l’amico David e lo scimpanzè Greybeard in giro per il mondo con l’obiettivo di aiutare le specie protette.

La serie è stata premiata con l’Environmental Media Association Awards nella categoria Children’s Television: è il titolo giusto da guardare in famiglia, per insegnare anche nei bambini l’importanza di preservare la natura e i suoi abitanti. La seconda stagione, composta da cinque episodi, esce il 19 aprile 2024.

Earthsounds – I suoni del pianeta

Le nuove tecnologie ci hanno permesso di osservare e studiare la natura in maniera sempre più approfondita e precisa. Ne è un esempio la serie Earthsounds che, come promette il titolo, è un viaggio affascinante alla scoperta dei suoni della Terra, specialmente quelli che fino a oggi non eravamo stati in grado di udire o di registrare: leopardi che intonano “canti d’amore”, il corteggiamento sottomarino dei trichechi e anche i messaggi sismici con cui gli elefanti comunicato tra loro.

Earth at Night In Color – Il pianeta notturno a colori

Restando nell’ambito dei documentari, c’è anche Earth at Night In Color (nella foto di apertura). Usando telecamere di ultima generazione, la vita di vari animali notturni di tutti i continenti è stata registrata a colori, rivelando in alcuni casi comportamenti mai studiati prima. Nella versione originale la voce narrante è di Tom Hiddleston.

Extrapolations, la serie sulla crisi climatica

Parlare della salvaguardia del pianeta significa fare i conti anche con la crisi climatica e le sue conseguenze. Raccontando otto storie interconnesse ambientate in diversi luoghi del globo, la serie Extrapolations – Oltre il limite immagina un futuro non troppo lontano in cui molti effetti dei cambiamenti climatici sono ormai diventati parte della quotidianità. La domanda è sempre la stessa: siamo abbastanza coraggiosi da prevenire il disastro prima che sia troppo tardi?

I Peanuts per la Giornata della Terra

Su Apple TV+ si trovano almeno un paio di episodi dei Peanuts particolarmente azzeccati per la Giornata della Terra. In The Peanuts Classics: It’s Arbor Day, Charlie Brown la squadra di baseball di Charlie Brown celebra la giornata degli alberi trasformando il campo in uno splendido giardino. In Snoopy Presents: It’s the Small Things, Charlie Brown, invece, Sally stringe un legame speciale con un fiore cresciuto sul campo da baseball che diventa per tutti l’ispirazione a produrre un impatto positivo sull’ambiente.