Ecco le serie tv più belle del 2023 da recuperare

Fonte foto: Sky

Il 2023 sarà ricordato per essere stato l’anno del lunghissimo sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood che ha paralizzato l’industria per settimane, portando al rinvio o alla cancellazione di diverse produzioni. Eppure, il 2023 è stato anche un anno di grandi serie tv. Ognuno ha le sue preferite, è vero, ma ce ne sono alcune che più di altre hanno convinto la maggior parte del pubblico e della critica, aggiudicandosi un posto nella lista delle migliori serie tv del 2023. Vale assolutamente la pena recuperarle in streaming, magari sfruttando le vacanze a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno.

The Last of Us

Una delle migliori serie tv del 2023 è sicuramente The Last of Us, di cui si attende la seconda stagione (le riprese inizieranno nel 2024). La serie HBO con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ha stupito positivamente per la capacità di adattare sullo schermo la storia dell’omonimo videogioco già diventato un cult. In Italia la serie si può vedere su Sky e in streaming su NOW.

Succession 4

Acclamata da pubblico e critica è stata anche la quarta stagione di Succession, anche questa visibile in Italia su Sky e in streaming su NOW. La stagione 4 è stata l’ultima della serie tv dedicata alla famiglia Roy e al suo impero mediatico, e ha regalato agli spettatori un finale all’altezza delle aspettative.

Gen V

Ha convinto molto Gen V, lo spin-off di The Boys uscito negli scorsi mesi su Prime Video. La trama è ambientata in un college per aspiranti Super e mantiene le caratteristiche vincenti della serie-madre: irriverenza, violenza e follia.

The Bear 2

La prima stagione aveva sorpreso, la seconda ha convinto. La seconda stagione di The Bear (su Disney+) è stata definita da tanti un vero gioiello del recente panorama dell’intrattenimento a puntate. Il protagonista della storia è ancora il giovane e stressatissimo chef che ha abbandonato una carriera stellata per gestire la paninoteca di famiglia e risollevarla dal baratro nel quale stava precipitando.

Beef – Lo scontro

Una dark comedy che fa ridere, ma anche riflettere. Beef – Lo Scontro, con Steven Yeun e Ali Wong, tiene lo spettatore incollato allo schermo mentre i protagonisti precipitano in una folle spirale di eventi che partono da un litigio in un parcheggio, ma indirettamente parla anche di miseria umana, rivalsa sociale e di alcuni tratti tossici della società contemporanea. Su Netflix.

One Piece

L’attesissimo live action One Piece non ha deluso le aspettative, regalando agli spettatori una trasposizione divertente e coerente con il prodotto originale (il celebre manga e anime omonimi). Si trova su Netflix.

Daisy Jones & The Six

Basata sull’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Rei, Daisy Jones & The Six racconta, con un (finto) taglio documentaristico, i retroscena della misteriosa e precoce fine di una famosa rock band degli anni Settanta. La serie, uscita su Prime Video, è stata una delle sorprese più apprezzate dal pubblico nel 2023.