È arrivata Abby: fan di The Last of Us sotto shock

La serie tv The Last of Us ha anticipato già nella seconda puntata alcuni avvenimenti scioccanti che riguardano la nuova antagonista Abby e Joel, alias Pedro Pascal. Niente sarà più come prima

Infine, il momento è arrivato: Abby ha fatto il suo ingresso definitivo nella seconda stagione di The Last of Us e nulla sarà più come prima. Chi già conosceva il videogioco di Naughty Dog per PlayStation da cui la serie tv è tratta, ha avuto modo di prepararsi a questo addio sconvolgente. Per tutti gli altri, invece, quanto mostrato sullo schermo è stata probabilmente una scioccante sorpresa. Conosciamo meglio la nuova antagonista della serie in uscita su Sky e in streaming solo su NOW, interpretata da Kaitlyn Dever, e approfondiamo gli ultimi sviluppi della storia di Ellie e Joel – ma occhio agli spoiler, se non avete ancora visto le nuove puntate!

Abby, chi è la nuova antagonista di The Last of Us 2

Presentata già nell’episodio d’apertura della seconda stagione di The Last of Us, Abby è un personaggio di The Last of Us Parte II, sequel del popolare videogioco di Naughty Dog, e nella serie tv è interpretata da Kaitlyn Dever, attrice già candidata all’Emmy per la sua interpretazione in Dopesick – Dichiarazione di dipendenza.

La scelta di questa attrice per il ruolo è stata tra l’altro criticata da alcuni fan del videogioco, dove questo personaggio appare più muscoloso e “massiccio” rispetto alla fisicità di Dever. Gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno difeso la loro scelta.

Abby è l’antagonista di Joel ed Ellie ed è in cerca di vendetta. Il pubblico la vede sullo schermo per la prima volta nella prima puntata, in un’area verde di Salt Lake City, mentre è in lutto per la morte di alcune persone care, ovvero quelle che Joel (alias Pedro Pascal) ha ucciso nel finale della prima stagione per portare in salvo Ellie.

Abby è piena di rabbia e vuole ritrovare Joel per ucciderlo e vendicarsi di queste uccisioni: tra i morti, infatti, c’è anche suo padre. La giovane donna diventerà, spinta da questa feroce determinazione, una soldata di un grande gruppo di miliziani, il Washington Liberation Front (WLF).

Abby e Joel: le differenze tra serie tv e videogioco

In The Last of Us stagione 2 è stata cambiata la tempistica con cui le rivelazioni relative alla storia di Abby vengono raccontate, nel senso che la serie tv anticipa alcuni avvenimenti che nel videogioco accadono più tardi.

Come spiegato dal co-ideatore di The Last of Us Neil Druckmann, uno dei motivi è che nel videogioco «si gioca nei panni di Abby, quindi si crea immediatamente un legame empatico con lei perché si sopravvive nei suoi panni, si corre nella neve, si combatte contro gli infetti, e possiamo omettere alcuni aspetti e renderli un mistero che sarà svelato più avanti nella storia. Non potevamo farlo nella serie perché non si gioca nei suoi panni. Quindi avevamo bisogno di altri strumenti».

Un altro motivo riguarda il fatto che, rispettando la cronologia del videogioco, la scioccante rivelazione su Abby sarebbe arrivata troppo tardi: «Gli spettatori avrebbero dovuto aspettare molto, molto a lungo per capire quel contesto», ha continuato Druckmann. «Probabilmente sarebbero stati spoilerati tra una stagione e l’altra, e non volevamo che accadesse. Perciò, ci è sembrato appropriato, per questi motivi, anticipare la storia e fornire quel contesto fin da subito».

The Last of Us 2, cosa succede a Pedro Pascal (spoiler)

La sorpresa scioccante anticipata nel primo paragrafo, e di cui Abby è responsabile, è che già nella seconda puntata della seconda stagione di The Last of Us Joel muore.

Nell’episodio, intitolato Through the Valley, Joel (alias Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) vivono ancora come padre e figlia in una comunità sicura, Jackson. Mentre i due protagonisti sono fuori dal villaggio per dei turni di pattuglia, questo viene attaccato da un gruppo di infetti.

Intanto, tra le montagne Joel salva Abby da un gruppo di infetti. Ma è un gesto che gli costerà la vita: la ragazza infatti, come anticipato, lo sta cercando per vendicarsi e ucciderlo.

«Sapevo che Joel doveva morire. Ma quando ho letto la scena nel copione, sono scoppiata a piangere», ha detto la co-protagonista Bella Ramsey.

«Capisco l’attaccamento che si può provare per i personaggi di un videogioco, una serie, un film o un libro», ha detto Pedro Pascal a proposito della fine tragica del suo personaggio. «È successo anche a me. Mi è capitato di lanciare un libro contro il muro, ferito da quello che stavo leggendo. Se qualcosa fa così male ai fan, significa che è un guizzo brillante di scrittura».