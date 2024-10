Il servizio di messaggistica via satellite di SpaceX si sta rivelando fondamentale per aiutare gli utenti della Florida colpiti dall'uragano Milton

Fonte foto: Starlink

Il Sud Est degli Stati Uniti è alle prese con l’uragano Milton che ha colpito, in queste ore, la Florida causando notevoli danni e rendendo impossibili, in alcune zone, le normali comunicazioni tramite la rete terrestre, sia per quanto riguarda le connessioni fisse via cavo che la rete cellulare, a causa dei danni subiti dai ripetitori.

La connettività satellitare, in questi contesti, può rivelarsi essenziale e la dimostrazione arriva dalla decisione di SpaceX di abilitare il servizio di messaggistica via satellite a tutti gli utenti di T-Mobile, uno dei principali operatori di telefonia mobile negli USA, proprio a seguito dei danni causati da Milton.

Il servizio utilizza la tecnologia Direct to Cell, presentata lo scorso anno da SpaceX e che, attualmente, consente di inviare e ricevere SMS utilizzando la rete satellitare. Nei prossimi anni, a partire dal 2025, sarà possibile anche effettuare chiamate e connettersi a Internet.

SMS via satellite: come funziona Direct to Cell

T-Mobile è uno dei partner di SpaceX per lo sviluppo di Direct to Cell, tecnologia che consente di connettersi alla rete satellitare utilizzando lo smartphone, senza dover installare componenti aggiuntivi ma, più semplicemente, utilizzando il modem integrato nel SoC.

La prima fase di Direct to Cell, per cui alcuni mesi fa sono stati lanciati i primi satelliti, prevede la possibilità di utilizzare questa tecnologia per utilizzare i servizi di messaggistica, inviando e ricevendo SMS tramite rete satellitare, quando la rete terrestre non è disponibile.

A rendere possibile il servizio è il modem eNodeB utilizzato dalla costellazione di satelliti che regolano questo servizio. Grazie a questo modem, infatti, i satelliti possono comportarsi come dei ripetitori cellulari terrestri restando, però, in orbita.

Cosa ha fatto SpaceX

Per consentire agli utenti di poter accedere a una forma di comunicazione, in assenza della rete cellulare terrestre, SpaceX ha attivato il servizio che permette l’invio e la ricezione degli SMS via satellite. Tale servizio è stato approvato di recente dall’ente americano FCC proprio per l’utilizzo in situazioni di emergenza come quella legata all’uragano Milton.

I clienti T-Mobile potranno sfruttare il servizio basato su Direct to Cell in modo gratuito fino al superamento della situazione di emergenza e al ripristino delle reti terrestri nella zona. Attualmente, l’attivazione del servizio è avvenuta nell’area della Florida.

Gli utenti per cui viene attivato il servizio vedranno comparire sullo smartphone l’indicazione “T-Mobile SpaceX“. Considerato che si tratta di un servizio ancora in via di sviluppo, l’azienda ha specificato che, in alcuni casi, i messaggi potrebbero non essere inviati. Gli utenti dovranno, semplicemente, riprovare a inviare il messaggio fino a quando non riceveranno la conferma di invio.