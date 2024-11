Smartphone sempre connesso: siamo vicini alla rivoluzione

Starlink Direct to Cell è la tecnologia oggi più matura per offrire connessione via satellite ai normali smartphone e, in USA, ha ricevuto la prima autorizzazione a farlo su larga scala

La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha concesso a SpaceX l’autorizzazione condizionale per utilizzare i satelliti Starlink per fornire servizi di connettività mobile direttamente agli smartphone. Questa innovativa tecnologia, denominata Starlink Direct to Cell, promette di rivoluzionare il modo in cui rimaniamo connessi, specialmente in aree con scarsa copertura cellulare.

Cos’è Starlink Direct to Cell?

Starlink Direct to Cell è un servizio che utilizza i satelliti Starlink di SpaceX per fornire connettività Internet direttamente ai telefoni cellulari.

A differenza dei servizi satellitari tradizionali, che richiedono dispositivi specializzati, Starlink Direct to Cell funzionerà con gli smartphone già esistenti, rendendolo molto più accessibile a un pubblico più ampio.

L’importanza di Starlink Direct to Cell risiede nella sua capacità di fornire connettività in aree remote e rurali dove la copertura cellulare tradizionale è limitata o inesistente. Questo è particolarmente cruciale per le situazioni di emergenza, dove la comunicazione affidabile può fare la differenza tra la vita e la morte.

Un esempio concreto di quanto possano essere utili i servizi di telefonia satellitare come Direct to Cell lo abbiamo avuto di recente, a inizio ottobre, quando l’uragano Milton ha colpito la Florida abbattendo decine e decine di ripetitori telefonici terrestri.

In quell’occasione l’operatore americano T-Mobile è stato autorizzato a usare Direct to Cell di Starlink per permettere ai suoi utenti di inviare messaggi SMS per chiedere aiuto.

I clienti T-Mobile, quindi, hanno avuto a disposizione una connessione minima di emergenza sul proprio smartphone tradizionale, grazie alla quale hanno potuto in alcuni casi chiedere l’intervento dei soccorsi.

Quando arriverà Starlink Direct to Cell?

Negli Stati Uniti, SpaceX ha ricevuto l’approvazione per iniziare a offrire servizi di messaggistica di testo tramite Starlink Direct to Cell. Tuttavia, l’azienda sta ancora lavorando per ottenere l’autorizzazione per servizi a banda larga più elevata, come chiamate vocali e video in tempo reale.

Considerando che Elon Musk è ormai uno stretto collaboratore del presidente USA eletto, Donald Trump, possiamo immaginare che tutta la burocrazia necessaria a lanciare il servizio negli Stati Uniti verrà liquidata in pochi mesi, a partire da inizio 2025.

Direct to Cell in Italia

Al momento Starlink Direct to Cell non è attivo in Europa, Italia compresa. Affinché possa arrivare sui nostri mercati, infatti, servono le autorizzazioni ad usare le frequenze radio, che devono essere rilasciate dai Governi, e gli accordi commerciali con gli operatori telefonici già presenti sul mercato.

Direct to Cell, infatti, va inteso (almeno al momento) come un servizio aggiuntivo offerto ai clienti e non come una vera alternativa agli operatori telefonici tradizionali.

In Italia, oggi, non ci sono né le frequenze né gli accordi commerciali, ma sul sito web italiano di Starlink c’è già una pagina dedicata a Direct to Cell, chiaro segno che l’azienda sta trattando anche di questo con il Governo italiano.