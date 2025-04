Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I satelliti Kuiper 1 saranno lanciati il prossimo 28 di aprile: si tratta del primo passo del programma che punta a creare una costellazione di satelliti per un servizio di connettività

Fonte foto: Amazon

È tutto pronto per il lancio dei satelliti Kuiper che, dopo una lunga serie di rinvii, darà il via ufficiale alla creazione della costellazione di satelliti di Project Kuiper. La prima operazione di lancio, che sfrutterà un razzo Atlas V, coinvolgerà 27 satelliti. La missione è stata nominata Kuiper 1. Si tratta di un lancio chiave per il futuro dell’intero progetto di Amazon.

Cos’è Project Kuiper

Project Kuiper è un nuovo progetto con cui Amazon punta a sfidare SpaceX. Annunciato quasi due anni fa, l’obiettivo è quello di creare una costellazione di oltre 3.200 satelliti nel giro di circa 6 anni con l’obiettivo di creare un servizio per Internet satellitare in grado di garantire una velocità di connessione massima fino a 400 Megabit in download. L’azienda punta poi a commercializzare il servizio su scala globale grazie a una serie di accordi con operatori “terrestri” attivi in vari Paesi. Nella seconda metà del 2023 sono stati lanciati i primi prototipi. La missione Kuiper 1, invece, è stata posticipata a causa di una serie di problematiche e alle condizioni meteorologiche avverse.

Project Kuiper, prospettive future

Creare una costellazione di satelliti richiede una lunga serie di lanci. Si tratta, infatti, di un progetto molto ambizioso e la missione Kuiper 1 rappresenta solo l’inizio. La data da segnare sul calendario è quella del 28 aprile quando, alle 23:00 (ora in italiana), è prevista la partenza della prima missione.

Successivamente, Amazon punta a velocizzare i lanci, con nuove missioni simili. Per il completamento della costellazione, almeno stando ai piani iniziali, dovrebbero servire 83 lanci. In questo modo sarà possibile completare l’infrastruttura satellitare necessaria per avviare il servizio di connettività a banda larga.

Amazon parte in ritardo rispetto a quella che sarà la sua principale rivale SpaceX, a cui comunque è stato chiesto aiuto per il completamento del progetto. L’azienda di Elon Musk ha già avviato il suo servizio di connettività che, nel corso dei prossimi mesi, inizierà a essere commercializzato su scala globale, grazie ad accordi già in essere con vari operatori.

A questo punto, Amazon non può più perdere tempo. I lavori di progettazione e sviluppo di Project Kuiper vanno avanti da tempo ed è ora di passare ai fatti. Il lancio previsto per il prossimo 28 di aprile segnerà un vero e proprio punto di svolta.

Se tutto dovesse andare nel modo giusto, il progetto potrà, finalmente entrare nel vivo, permettendo ad Amazon di ridurre al minimo le tempistiche necessarie per il completamento della sua costellazione e l’avvio della fase di commercializzazione del nuovo servizio di connettività satellitare.