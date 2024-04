Echo Auto, prezzo crollato: oggi costa pochissimo

Oggi trovi l'Echo Auto di seconda generazione in offerta con uno sconto del 43% e lo paghi veramente poco. Ecco a cosa serve e come funziona

In questi giorni è semplicemente il prodotto più venduto su Amazon nella sua categoria e in generale uno dei dispositivi più acquistati sul sito di e-commerce. Stiamo parlando di Echo Auto, il dispositivo di Amazon per portare Alexa dentro le vetture, che siano auto o veicoli commerciali. Si tratta di un dispositivo che in questi anni ha avuto un grandissimo successo e che oramai è arrivato alla sua seconda generazione, che ha portato alcune migliorie tecniche, dimensioni più contenute e degli altoparlanti di ottima qualità. Ma a cosa serve esattamente l’Echo Auto? Si tratta di un dispositivo multifunzione, che si collega alla porta USB dell’auto o all’accendisigari, che può essere utilizzato per riprodurre musica, fare chiamate, gestire i dispositivi smart presenti in casa e sfruttare al meglio l’assistente vocale Alexa.

Tutto questo a un prezzo eccezionale. Amazon Echo Auto di seconda generazione ha un prezzo di listino di per sé molto competitivo, che oggi diventa eccezionale grazie allo sconto del 43% che te lo fa pagare meno di 40 euro. Un vero affare da non farsi scappare e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare tra pochi giorni.

Amazon Echo Auto: prezzo, offerta e sconto

È una delle offerte più richieste in questi ultimi giorni su Amazon. L’Echo Auto di seconda generazione è disponibile in promo a un prezzo di 39,99 euro con uno sconto del 43% rispetto a quello di listino. Un’occasione unica per acquistare a un prezzo stracciato un dispositivo molto utile e di facile installazione. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Hai anche 30 giorni di tempo per fare il reso gratuito. Essendo uno dei prodotto più acquistati su Amazon in questi giorni ti consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che la promo termini.

Echo Auto: a cosa serve e come funziona

Rendere smart la tua auto, spendendo meno di 40 euro. Questa è la "magia" che permette all’Echo Auto di seconda generazione di essere uno dei prodotti più acquistati in questi ultimi giorni. Se hai una vettura un po’ datata o che non è dotata dell’assistente vocale, con l’Echo Auto risolvi tutti questi problemi, e anche molti altri. Infatti, il piccolo dispositivo di Amazon, oltre a integrare l’assistente vocale Alexa, è dotato anche di microfoni e altoparlanti che lo trasformano nell’impianto stereo del veicolo. Lo puoi collegare tramite Bluetooth allo smartphone e riprodurre i tuoi brani preferiti o le playlist salvate sulle app di streaming con un semplice comando vocale. Cosa chiedere di più?

L’installazione è semplicissima. Basta collegarlo alla presa USB dell’auto o all’accendisigari utilizzando l’adattatore incluso e seguire le istruzioni a schermo mostrate dall’app Alexa sul tuo smartphone. Nel giro di pochissimi minuti Echo Auto sarà funzionante e pronto per essere utilizzato. Puoi sfruttare Alexa anche per gestire da remoto la smart home, ad esempio per accendere i riscaldamenti o il condizionatore pochi minuti prima di tornare a casa, oppure fare delle chiamate "a mani libere", cioè avere lo smartphone tra le mani e concentrarsi solamente sulla guida. L’Echo Auto tutela anche la tua privacy: in ogni momento puoi disattivare il microfono in modo che il dispositivo non registri la tua voce.

