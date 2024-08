Echo Auto, con lo sconto di oggi costa pochissimo: affare per tutti

Fonte foto: Amazon

Trasformare la tua auto in una smart car spendendo pochissimi euro. Un sogno irrealizzabile fino a pochissimi anni fa, ma che ora diventa possibile grazie a Echo Auto, uno dei tanti dispositivi smart lanciati in questi anni da Amazon. Dispositivo con un prezzo di listino alla portata di tutti, ma che oggi diventa eccezionale grazie allo sconto del 43% disponibile sul sito di e-commerce. Costa poco, è facile da configurare e da montare e soprattutto è compatibile con qualsiasi automobile, sia quelle più recenti sia quelle immatricolate 5-10 anni fa.

Ma a cosa serve Amazon Echo Auto di seconda generazione? Principalmente a portare Alexa all’interno della propria auto per renderla ancora più intelligente. Non tutte le automobili sono dotate di un assistente vocale (anche tra le più recenti lanciate sul mercato) e grazie a Echo Auto risolvi questo problema spendendo pochissimo. Potrai ascoltare i brani preferiti delle tue playlist sfruttando gli altoparlanti integrati nel dispositivo, oppure controllare da remoto i dispositivi smart presenti in auto. Il tutto senza lasciare le mani del volante. Economico, facile da utilizzare e soprattutto sicuro.

Echo Auto seconda generazione: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno dei dispositivi più venduti su Amazon negli ultimi giorni. L’Echo Auto ha fatto registrare subito vendite da record e il merito è dell’ottima offerta disponibile. Solo per pochissimi giorni puoi acquistare il dispositivo smart a un prezzo di 39,99 euro con uno sconto del 43% su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 8 euro al mese. Praticamente meno di trenta centesimi al giorno. La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore. Lo puoi anche testare con tutta calma: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Echo Auto seconda generazione: a cosa serve e come funziona

L’Echo Auto di seconda generazione è uno dei tanti dispositivi smart con Alexa integrata lanciati in questi anni da Amazon. Ma è l’unico pensato per il settore automotive. Si tratta, infatti, di un piccolo accessorio da mettere all’interno dell’abitacolo e che si collega alla porta USB o all’accendisigari della tua auto (trovi tutti gli accessori all’interno della confezione). A cosa serve l’Echo Auto? A rendere più smart la tua auto e dotarla di un assistente vocale. Grazie ad Alexa puoi gestire diverse funzionalità, dall’ascolto della musica fino al controllo da remoto della smart home (lampadine, telecamere e termostato, per trovare la casa calda/rinfrescata prima di tornare da lavoro).

Il montaggio e la configurazione ti portano via pochissimi minuti. Basta collegarlo alla porta USB (o all’accendisigari), lanciare l’app Alexa sullo smartphone e seguire i passaggi mostrati sullo schermo. In meno di cinque minuti l’Echo Auto sarà già pronto per rispondere alle tue richieste.

Dotato di cinque microfoni, è in grado di ascoltare le tue richieste in qualsiasi situazione, anche mentre stai ascoltando la musica o in mezzo al traffico. L’altoparlante integrato assicura un’ottima riproduzione audio e potrai ascoltare le tue playlist preferite o i podcast del momento.

È progettato anche per tutelare la tua privacy. Basta premere il pulsante presente sulla scocca per disattivare i microfoni e far in modo che Echo Auto non ascolti cosa stai dicendo. Hai anche la possibilità di gestire le tue registrazioni vocali: puoi leggerle, ascoltarle o eliminarle in qualsiasi momento.

