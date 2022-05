Echo Buds, gli auricolari di Amazon intelligenti e senza fili

Dopo una lunga attesa, le Echo Buds arrivano anche in Italia. La seconda generazione di cuffie senza fili di Amazon può infatti essere acquistata anche dagli utenti italiani sulla piattaforma di commercio elettronico creata da Jeff Bezos.

Un settore, quello degli auricolari senza fili, nel quale sembra essersi spostata la competizione dei “grandi nomi" dell’elettronica. Tutti i maggiori produttori – Apple in testa – hanno ormai lanciato le loro cuffiette true wireless e Amazon non ha voluto essere da meno. E per ritagliarsi la propria fetta di pubblico, il gigante del commercio elettronico ha puntato tutto sulle funzionalità smart: grazie all’integrazione con Alexa, infatti, tutto quello che serve per controllare le Echo Buds di seconda generazione è la voce.

Echo Buds di seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

Progettati per garantire il miglior comfort e la miglior ergonomia possibile (con soluzioni come il beccuccio corto e la presa d’aria per ridurre la pressione intrauricolare), gli Echo Buds implementano soluzioni tecniche decisamente avanzate. Il chip audio progettato e realizzato appositamente per gli auricolari true wireless di Amazon garantisce un suono nitido e bilanciato, con una gamma dinamica estesa. I tre microfoni presenti su ogni auricolare, invece, permette non solo di effettuare videocall e chiamate senza disturbi, ma anche di gestire al meglio la cancellazione del rumore attiva.

Le cuffiette Amazon riescono infatti a captare i suoni che ci circondano e “annullarli", limitando così rumore e disturbi di fondo. L’esperienza di ascolto sarà notevolmente migliorata in qualunque condizione di utilizzo: che li indossiamo in un affollatissimo vagone della metro o in un ufficio semi-deserto fa poca differenza: la tecnologia ANC consente di isolarsi completamente dall’ambiente che ci circonda e ascoltare la nostra musica preferita senza interruzioni. Sarà però sufficiente premere sulla parte esterna di uno dei due auricolari per due secondi per passare alla modalità Ambiente e disattivare la cancellazione del rumore e interagire con amici e persone nelle nostre vicinanze.

L’autonomia e la durata della batteria, poi, non sono un problema. Gli Echo Buds garantiscono fino a 5 ore di riproduzione musicale senza pause con cancellazione del rumore e accesso ad Alexa attivi. Saranno poi sufficienti 10 minuti all’interno della custodia di ricarica per avere 2 ore ulteriori di autonomia. Insomma, basta poco tempo per poterli utilizzare senza sosta e senza preoccupazioni di restare senza la propria musica preferita.

Gli auricolari smart: come usare Alexa con gli Echo Buds

Ciò che rende speciale gli Echo Buds, però, è l’integrazione nativa con Alexa, che permetterà di interagire con l’assistente vocale di Amazon senza che ci sia bisogno di attivare la sincronizzazione con lo smartphone. Saranno così sufficienti dei semplici comandi vocali per attivare o disattivare le funzioni degli auricolari true wireless (“Alexa, attiva/disattiva la cancellazione del rumore", tanto per fare un esempio) o conoscere lo stato di carica del dispositivo.

Grazie ai tre microfoni per auricolare, poi, l’interazione con Alexa sarà semplice e immediata. I comandi verranno captati senza problemi ed eseguiti nell’arco di una manciata di secondi. Sarà così possibile fare e ricevere chiamate, conoscere la propria agenda giornaliera e avviare sessioni di allenamento,

Inoltre, Alexa permetterà anche di ritrovare gli auricolari nel caso in cui non sappiamo dove si trovano. Sarò sufficiente dire “Alexa, trova i miei auricolari" a un altro dispositivo compatibile con integrazione Alexa (come gli altoparlanti Echo, ad esempio) per avviare il processo di ricerca e far attivare un allarme sonoro non appena avverrà la sincronizzazione.

Echo Buds in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Nonostante siano disponibili sulla piattaforma di ecommerce per eccellenza da una manciata di settimane, gli Echo Buds di seconda generazione sono già in offerta, con uno sconto che ne fa crollare il prezzo (quasi) al minimo storico. Sia la versione con custodia di ricarica con fili, sia la versione con custodia di ricarica wireless hanno sconti superiori al 20% (25% per le prime; 21% per le seconde) che consentirà di risparmiare diverse decine di euro dal listino.

Le Echo Buds con custodia di ricarica “cablata" costano 89,99 euro, con la possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero; le Echo Buds con custodia senza fili costano 109,99 euro, con la possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria.

Amazon Echo Buds, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa, custodia di ricarica con cavo

Amazon Echo Buds, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa, custodia di ricarica senza cavo