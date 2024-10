Prezzo stracciato per gli auricolari senza fili Google: affare per tutti

Fonte foto: Amazon

Dite addio a tutti i fronzoli: nessuna soluzione estetica stravagante; nessuna caratteristica tecnica di dubbio utilizzo o utilità. Solo l’essenziale per ascoltare la propria musica preferita in maniera perfetta ed effettuare chiamate con un audio cristallino.

Pur nel loro essere tra i migliori auricolari senza fili oggi in commercio, i Google Pixel Buds Pro hanno fatto della semplicità e dell’immediatezza il loro punto di forza. Le cuffiette true wireless del colosso di Mountain View sono perfette per tutti coloro alla ricerca di un prodotto semplice da utilizzare ma capace di regalare un’esperienza premium e di altissimo livello. Cancellazione del rumore attiva; modalità Trasparenza; compatibilità con Google Assistente e audio adattivo personalizzato: sono queste alcune delle caratteristiche che fanno degli auricolari Google dei piccoli prodigi della tecnologia.

E grazie all’offerta top che trovi oggi su Amazon, li paghi anche pochissimo. Puoi acquistarli con uno sconto senza precedenti superiore al 50% che ti permette di risparmiare più di 100 euro. A questo prezzo, è difficile non considerarli come un assoluto best buy di categoria.

Sconto esagerato sugli auricolari senza fili Google: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sugli auricolari true wireless del colosso di Mountain View è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. I Google Pixel Buds Pro sono disponibili con uno sconto del 56% al prezzo più basso mai visto su Amazon.

Comprandole adesso le trovi, sia nella versione "Grigio antracite" sia nella versione "Azzurro cielo" al prezzo incredibile di 99,00 euro. Un deciso ribasso rispetto al listino di 229,00 euro indicato da Google: prendendole ora le paghi ben 130 euro in meno.

Google Pixel Buds Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non lasciarti ingannare da forme e dimensioni ridotte: all’interno dei Google Pixel Buds Pro trova spazio quanto di meglio la tecnologia audio abbia oggi da offrire. Il driver da 11 millimetri e l’equalizzatore fanno sì che l’esperienza di ascolto sia sempre ottimale: i livelli di alti, medi e bassi saranno regolati automaticamente in modo che siano sempre bilanciati.

L’esperienza di ascolto è resa poi ottimale dalla tecnologia di cancellazione del rumore attiva, grazie alla quale potrai ascoltare la tua musica preferita senza "interferenze" dall’esterno. Questo non vuol dire che si sarà tagliati da ciò che ci accade attorno: la modalità Trasparenza permette comunque di ascoltare rumori provenienti dall’esterno così da poter parlare con gli amici o non correre inutili pericoli.

Le Pixel Buds Pro consentono poi di interagire attivamente con Google Assistente. Potrai, ad esempio, chiedere e ricevere indicazioni passo dopo passo vocali, così da arrivare a destinazione senza dover utilizzare lo smartphone; o dettare messaggi da inviare ai contatti in rubrica.

Sul fronte dell’autonomia, poi, i Google Pixel Buds Pro sono praticamente immortali. Con una singola carica garantiscono 11 ore di riproduzione continua, che arrivano a 31 ore con la ricarica supplementare della custodia.

